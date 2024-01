Baloncesto: Celtics mejor, entre legendarios de la NBA

Solo tres triunfos en sus últimos 11 partidos es la penosa racha que atraviesan los Lakers desde que ganaron el NBA In-Season Tournament y que sumó una nueva decepción con una derrota ante los Pelicans, por el score de 129-109 en su visita a New Orleans.

Por su parte, los Celtics que tienen en mejor balance de la liga (26-6), batieron a los locales San Antonio Spurs con comodidad 134-101.

Phoenix Suns lograron una ajustada victoria de 112-107 en casa, contra Orlando Magics.

También hicieron valer la localía los Oklahoma City Thunders venciendo a los Brooklyn Nets por el marcador de 124 a 108, para quedar como segundos en el Oeste.

Memphis Grizzlies cayó en su territorio por 92-123 contra Sacramento Kings.

En un candente final los anfitriones, Washington Wizards se resignaron para ceder ante Atlanta Hawks, por escaso margen, 130-126.

Abriendo el 2024

En el primer día del año se enfrentaban ayer: New York Knicks vs. Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers, Houston Rockets vs. Detroit Pistons, Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers, Denver Nuggets vs. Charlotte Hornets, Utah Jazz vs. Dallas Mavericks y Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers.