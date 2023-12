NBA: Saldo de juegos navideños

Los Nuggets, vigentes campeones de la NBA se impusieron en un duro cotejo a los Golden State Warrior de Stephen Curry, con una gran actuación de la estrella Nikola Jokic con 26 puntos, para un score final de 120 a 114.

Los Boston Celtics le ganaron 126-115 a Los Ángeles Lakers de LeBron James. Miami Heat firmó una victoria de 119 a 113 contra los 76ers de Philadelfia.

Finalmente, New York Knick permitió una verdadera celebración a sus fanáticos al vencer 129 a 122 a los Milwaukee Bucks. Los Knicks vengaron la derrota de la semana pasada, el sábado, cuanto los Bucks se impusieron 130-111 en el mismo escenario, el mítico Madison Square Garden.

* Otros juegos. En el arranque de los juegos de ayer, Dallas Mavericks le ganó 128-114 a Phoenix Suns.

También jugaban anoche Pistons vs. Nets, Wizards vs. Magic, Bulls vs. Hawks, Thunder vs. Timberwolves, Spurs vs. Jazz, Pelicans vs. Grizzlies y Rockets vs. Pacers.