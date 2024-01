A fondo con Luana Alonso: Enfocada en los Juegos Olímpicos

La nadadora Luana Alonso se tomó una pausa en los estudios de Ciencias Políticas que cursa en el Southern Methodist University, en Dallas, Texas, Estados Unidos para enfocarse netamente en sus próximas competencias que le pondrán a punto para la cita olímpica.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

* Camino a París. “Bueno... para ir clasificada a los Juegos Olímpicos de este año debo competir en dos mundiales (Fukuoka, que participó en el 2023; y en Doha, que tomará parte en febrero) y tratar de alcanzar la marca olímpica (2:08.43). De no conseguirlo, luego hay una invitación de que podes ir a competir por la plaza de universalidad (Wild Card)”.

* Ardua preparación. “La verdad con respecto a mi preparación para llegar a París es que con la técnica ya no hay cosas que aprender o mejorar, gracias a Dios porque es lo más difícil de sostener ya que la natación se trata de técnica, junto a José Lobo, mi entrenador ya sabemos las rutinas con las que me siento más cómoda”.

“Mi intención es entrar en la final olímpica de los 200 metros mariposa, que es la distancia con la cual me identifico y es mi favorita, con la que tengo más chances”.

* Récord en Dallas. “Cuando logré el récord de bajar el minuto en Dallas, no lo podía creer, porque justo esa mañana tuve un pésimo rendimiento y entré en la final C que es la más mala, pero en eso me llama mi entrenadora a informarme que se había bajado una competidora de la final B, entonces compito, hago un carrerón, toco el muro y llaman a mi nombre, y cuando sucede eso en Estados Unidos es porque te descalifican, pero esta vez era anunciando mi tiempo récord, fue una locura”.

* Panamericanos Junior. “El sueño de todo atleta es que se hagan las competencias en su país rodeados de su gente, el próximo año estaré defendiendo mi título de campeona panamericana junior, y que mejor que en Paraguay”.

* La nueva camada. “Veo que las chicas tienen un buen futuro, estoy muy emocionada por ver a todas en buen ritmo ya que ahora tenemos una gran variedad, varios estilos, muy feliz por esta nueva generación que está batiendo récords, y para esos están para romperlos”

* Sobre el futuro. “A la natación la amo, pero luego quiero probar otras cosas, no me veo como entrenadora o ligada a la disciplina, gracias a Dios me recibiré superjoven, tendré 21 años, capaz nado hasta los 24, 25 o 26 años. Después a full con el trabajo, en la natación también tenes un punto donde ya no vas a mejorar tiene como una fecha de caducidad”.

* Plan de vida. “Soy una persona que siempre se ha enfocado en sus metas, sin embargo hay que saber hasta cuando. Siempre tendré cariño por la natación y capaz vaya a ver una competencia, pero no es lo que quiero en la vida. Lo que quiero es trabajar en una empresa, ya tengo mi plan de vida y esperemos se pueda dar y mi mayor sueño es competir en tres Juegos Olímpicos”.

“Toda mi vida a girado entorno a la natación, y mi mayor sueño fuera de lo deportivo es ser mamá, tener una familia es lo que deseo formar y si sigo ligada a la natación creo que no se podrá dar”.