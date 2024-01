Ortega y Fortlage, top 20 en el Latín América Amateur de Golf

Erich Fortlage (Rondas de 75, 72 y 70) al igual que Héctor Ortega (Vueltas de 70, 77 y 70) comparten el puesto 18 luego de tres días intensos en Panamá. Ambos firmaron una tarjeta con un total de 217 impactos, 7 sobre el par de la cancha.

En este evento que reúne a 108 golfistas amateur de 29 países de toda América Latina y tiene a otros golfistas paraguayos como Ezequiel Cabrera y Benjamín Fernández, que comparten el lugar 46 con 225, +15.

No pasaron el corte obligatorio el día viernes Franco Fernández y Daniel Cano, quedando de manera fuera del certamen que lo lidera de manera solitaria el mexicano Omar Morales con 203, 7 bajo par.

El campeón del LAAC recibirá una invitación para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, el The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst.

Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y U.S. Open Championship de 2024.