Arranque triunfal de Paraguay en la Copa América de Futsal

Jorge Espinoza y Javier Salas marcaron los tantos para el triunfo de la Albirroja sobre La Tri que descontó a través de Bryan Montaño, en el inicio del torneo que clasificará a las cuatro mejores selecciones al Mundial Uzbekistán 2024.

Síntesis:

Estadio: COP Arena Óscar Harrison. Árbitro principal: Rolly Rojas (Per). Árbitro auxiliar: Ulises Ureta. Tercer árbitro: Andrés Pena (Arg). Cronometrador: Daniel Rodríguez (Uru). Delegado: Raúl Álvarez (Ven).

Paraguay: Giovanni González; Julio Mareco, Javier Salas, Pedro Pascottini y Hugo Martínez. Alternaron: Igor Insfrán, Alan Rojas, Emerson Méndez, Antonio Ozuna, Richard Rejala, Juan Gómez Salas, Francisco Martínez, Aldo Amarilla y Jorge Espinoza. D.T.: Carlos Chilavert.

Ecuador: Franklin Pavón; Bryan Montaño, Eddie León, Alejandro Nazareno y Diego Bermudez. Alternaron: Emerson López; Steven Soria, Luis Ramírez, Bryan Salazar, Miguel Quijije, Jordán Mercado, Jimmy Espinales, Dalember Segura y Felipe Cortez. D.T: Jonathan Viteri.

Goles: primer tiempo: Jorge Espinoza y Javier Salas (P); segundo tiempo: Bryan Montaño (E). Amonestados: Javier Salas (P); Jordán Mercado, Diego Bermudez (E).

Resultados y posiciones:

Grupo A: Chile 1-Venezuela 2 y Paraguay 2-Ecuador 0. Paraguay y Venezuela 3 puntos; Chile y Ecuador 0.

Grupo B: Perú 1-Uruguay 5 y Argentina 4-Bolivia 0. Argentina y Uruguay 3 puntos; Perú y Bolivia 0.

Encuentros para hoy:

11:45: Bolivia vs. Brasil (Tigo Sports +). 14:00: Perú vs. Argentina (Tigo Sports +). 17:00: Ecuador vs. Colombia y 19:15: Chile vs. Paraguay (Tigo Sports 3). Libres: Venezuela y Uruguay. El precio de las entradas, en general, es de G. 20.000, en la red UTS y en el COP Arena.