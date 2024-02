Buena cosecha en primer día del Sudamericano de Squash Junior

En la Sub 17, Mathías Mena derrotó al chileno Vicente Naeter Calderon por 3-0 (11-8, 11-7 y 11-2). En la Sub 15, Nicole Krauch venció a la ecuatoriana Abby Salinas 3-0 (11-6, 11-9 y 11-4), en la misma categoría Enzo Peña cayó ante el brasileño Miguel Rodrigues 0-3 (9-11, 6-11 y 3-11).

También la Sub 15 Giuliana Cino cedió ante Fátima Zapeta por 0-3.

En la Sub 19, Líder Pérez fue derrotado por el chileno Patrick Dunn 0-3 y en la Sub 11 Valentina Gatti no pudo ante la ecuatoriana Estefanía Gutiérrez y perdió por 3-0 (11-6, 11-4 y 11-6).

Hoy prosiguen las competencias en Brasil.