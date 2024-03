Superliga de fútbol playa: Pettirossi “vuela” en el Grupo B

La Fecha 3 de esta etapa del fútbol playa se disputará recién el miércoles 3 de abril, donde se definirá todo para la gran Fase Final del Apertura.

Los resultados registrados en la jornada del sábado fueron:

Atlético San Miguel de Areguá 7 (Juan Núñez 2, Jonathan Hermosilla, Brahian Leiva 3 y Josías Meza) - Gral. Caballero de Campo Grande 4 (Gustavo Méndez 3 y Hugo Rodríguez); Sportivo Luqueño 3 (Tomás Maciel y Mauricio Hermosilla 2) - Garden Club Paraguayo 2 (Aníbal Argüello y Lucas Alviso); Silvio Pettirossi 6 (Lucas Galeano 3, Matías Gallinar y Mauricio Bogado 2) - San Antonio 5 (Deivid Hebein, Luciano Estigarribia 2, Pedro Morán y Luis Ojeda); y 24 de Setiembre de Areguá 9 (Amado Rolón 2, Nicolás Bareiro, Óscar Aguilar 2, Luis Pereira, Ofran Núñez, Alan Rodas y Benjamín Arce) - 13 de Junio de Areguá 7 (Ángelo Meza 2, Yonathan Lezcano 2, Miguel Alvarenga, Alejandro Núñez y Santiago Cáceres).

* Puntuaciones. Serie A: Libertad, Sportivo Luqueño, Garden Club, San Miguel 3, General Caballero 0.

Serie B: Silvio Pettirossi 6 puntos, Sportivo Ameliano, 24 de Setiembre de Areguá 3, San Antonio y 13 de Junio de Areguá 0.

* Programa final. La tercera y última fecha de esta etapa, el 3 de abril, se disputarán los siguientes partidos: Cancha auxiliar 2 19:15 San Antonio vs. 13 de Junio, 20:30 Ameliano vs. Pettirossi (Grupo B); Cancha auxiliar 3 19:15 Luqueño vs. San Miguel, 20:30 Libertad vs. Garden.