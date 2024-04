Invitan a empresas a participar del torneo benéfico “Corazón de 10″

Bajo el eslogan “Sé el 10 en la vida de un niño o niña de Aldeas Infantiles SOS”, los organizadores del evento tienen la iniciativa de unir el deporte con la solidaridad, invitando a las empresas a adherirse a equipos de colaboradores para participar de la competencia. Confían en que el evento permitirá “a través de una actividad deportiva en familia y de confraternidad entre empresas, podamos tener financiación para nuestros programas sociales”, explicó Arsenio Ocampos, presidente de la Junta Directiva de la organización.

La meta para la segunda edición del certamen, es lograr la participación de 35 equipos. Lo recaudado en concepto de inscripción, entradas, derecho de partido y auspicios se destinará a solventar la atención integral de 700 niños y niñas que viven en las Aldeas Infantiles SOS, cubriendo salud, educación, vestimenta, alimentación y todo lo relacionado con su desarrollo.

”Invitamos a las empresas a que armen sus equipos en las diferentes modalidades, porque, además de pasarla bien y practicar un deporte que les apasiona, tienen la oportunidad de colaborar con el cuidado y desarrollo de 700 niños y niñas que son beneficiados por Aldeas Infantiles SOS y forman parte de nuestros programas sociales”, manifiesta Ana Medina Zorrilla, directora de Desarrollo de Fondos y Comunicaciones de Aldeas Infantiles SOS.

Por su parte, Olegario Olmedo, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS recalcó la importancia del trabajo de la organización a favor de niños y niñas en situación de riesgo. “Aldeas Infantiles SOS trabaja hace 54 años por el derecho de niñas y niños a tener una familia. Tenemos 4 programas en Asunción, Luque, Hohenau y San Ignacio, donde damos atención integral a cerca de 700 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no pueden estar con su familia. Este torneo es super importante porque nos ayuda a conseguir recursos para nuestros programas sociales”, finalizó.

¿Cómo participar?

Los deportes en los que se puede competir son fútbol y vóley, en las siguientes categorías: fútbol masculino 7 vs 7, fútbol femenino 7 vs 7, fútbol masculino 5 vs 5, fútbol femenino 5 vs 5 y vóley mixto 6 vs 6.

Los partidos se juegan los domingos a partir de las 9:00, en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, ubicada en la avenida General Santos 258, Asunción. Las fechas de los encuentros son: 28 de abril, 5, 19 y 26 de mayo, y 2 y 9 de junio.

Para recibir más información e inscribir a sus equipos, se habilitaron los números (0974) 772 537 y el (0974) 455 709.

El reglamento del torneo está disponible en www.corazonde10.org.py Las inscripciones se reciben hasta el 23 de abril.

