Ajedrez por Zenón Franco: Crítica de libros (8), A Chess Biography of Boris Verlinsky

El libro, con 130 partidas comentadas y una detallada biografía, hace justicia a un maestro poco conocido, que fue “El primer Gran Maestro de la Unión Soviética”, al ganar, en 1929, el VI Campeonato Soviético celebrado en Odesa.

Quedó casi sordo a causa de una meningitis en su niñez, lo que no impidió que fuera uno de los mejores jugadores soviéticos de la década de 1920.

Según Chessmetrics.com, Verlinsky tenía (virtualmente) 2.627 puntos de Elo en mayo de 1926, lo que lo convertía en el 16º mejor jugador del mundo en ese momento.

Entre sus mejores actuaciones de sus primeros años destaca que, del 28 de diciembre de 1909 al 10 de enero de 1910, logró su primer triunfo, en Odesa, ganó el Campeonato del Sud de Rusia, con 6½ puntos sobre 8, delante de Bogoljubow, 6.

Del 15 de febrero al 9 de marzo de 1912 Verlinsky ganó el Campeonato de Odesa, con 8½ puntos sobre 9. Verlinsky no jugó mucho en los años posteriores. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, igualmente en esos años, Odesa se convirtió en un “oasis ajedrecístico”.

En el Campeonato de Odesa disputado del 17 de junio al 25 de julio de 1918, Verlinsky terminó segundo tras Vilner. Ese año Alekhine visitó Odesa por tercera vez y jugó siete partidas amistosas con Verlinsky, Alekhine ganó 5, perdió una, y perdió otra en la que Verlinsky jugó en consulta con Brannasky.

Tras la Primera Guerra Mundial, Verlinsky se trasladó desde Ucrania a Rusia, donde, en julio de 1923, terminó segundo en la final del Torneo de los Aficionados más fuertes en Petrogrado, por detrás de Sergeyev.

Debut en el Campeonato Soviético

En el 5º Campeonato de Moscú, que se disputó del 5 de diciembre de 1923 al 25 de marzo de 1924 Verlinsky terminó en el 2º lugar, por detrás de Nikolai Grigoriev, con lo que se clasificó a la final del Campeonato Soviético de 1924.

El III Campeonato Soviético se disputó en Moscú, del 23 de agosto al 18 de septiembre de 1924, Efim Bogoljubow venció categóricamente, hizo 15 puntos sobre 17, fue escoltado por Romanovsky con 12½ puntos, el tercer lugar fue compartido por Bohatirchuk y Levenfish con 11½ puntos.

Verlinsky compartió el 10º - 11º lugar con Duz Chotimirsky con 8½ puntos. ¿Fue un resultado discreto? No, muchos debutantes en la final que luego fueron estrellas tuvieron un inicio penoso, y en este caso fue un logro, pues los que conseguían un 50% de los puntos o más, adquirían el valioso título de Maestro de la URSS, si ya no lo eran.

IV Campeonato Soviético

En el 6º Campeonato de Moscú, celebrado del 7 de diciembre de 1924 al 25 de febrero de 1925, empató el segundo y tercer lugar con Blumenfeld, nuevamente tras Sergeyev.

En la revista 64 se escribió, “Verlinsky y Blumenfeld son dos brillantes talentos ajedrecísticos, cada uno a su manera. El primero es un táctico agudo e inventivo; desafortunadamente, es también nervioso y susceptible a lo que sucede a su alrededor. El segundo es uno de los jugadores rusos más talentosos, pero considera al ajedrez como su segunda ocupación y raramente juega. Ambos estuvieron cerca del primer lugar, y los dos perdieron sus partidas decisivas contra sus camaradas que finalizaron debajo de ellos en la tabla”.

En el libro se cuenta que ya al finalizar ese torneo Verlinsky empezó a prepararse para el IV Campeonato Soviético que comenzó el 11 de agosto de 1925 en Leningrado. El torneo daba plazas al Torneo Internacional de Moscú que se iba a jugar a fin de 1925.

Verlinsky luchó y jugó muy bien, el campeón fue nuevamente Efim Bogoljubow, con 14 puntos sobre 19, fue seguido de Levenfish con 13 y Rabinovich 12½.

Verlinsky logró el primer premio de brillantez por su victoria ante Bogoljubow, y finalizó en cuarto lugar con 12 puntos, colocación que le permitió clasificarse al citado torneo de Moscú. Verlinsky hizo 6 puntos contra los 7 primeros clasificados.

Levenfish comentó, “La actuación de Verlinsky fue excepcional. Su cuarto puesto fue un logro excelente para un jugador que solo accedió a torneos de maestros ¡el año pasado! El juego de Verlinsky es inventivo, enérgico y agudo. La partida con Bogoljubow fue jugada muy bien por Verlinsky y logró merecidamente el primer premio de brillantez”.

Con respecto al torneo de Moscú, Bogoljubow, que nunca logró derrotar a Capablanca, escribió proféticamente: “Considero necesario advertir al público que seguirá el torneo de Moscú solo a través de los diarios; si ven un ‘divertido’ titular como ‘Verlinsky venció a Capablanca’, no crean que no es cierto”.

Torneo de Moscú 1925

El Torneo Internacional de Moscú se disputó del 10 de noviembre al 8 de diciembre de 1925, fue el primer súper torneo de la URSS, los cálculos más conservadores señalaron que al menos 50.000 espectadores visitaron el torneo.

La victoria correspondió a Bogoljubow con 15½ puntos sobre 20, seguido de Lasker con 14. El campeón mundial Capablanca finalizó tercero con 13½.

Verlinsky compartió, con Rubinstein y Spielmann, los lugares 12º - 14º, con 9½ puntos, ese fue lamentablemente el primer y último torneo internacional de Verlinsky.

Verlinsky derrotó, entre otros, a José Raúl Capablanca y a Akiba Rubinstein. Su victoria sobre Rubinstein es importante, pero de escaso mérito ajedrecístico, Rubinstein omitió varias continuaciones ganadoras y suspendió en posición equilibrada. En la reanudación intentó confundir a su rival y terminó perdiendo.

Más meritoria es la victoria, con las negras ante Capablanca, si bien fue facilitada por el juego muy flojo del campeón del mundo en la apertura.

José Raúl Capablanca

Boris Verlinsky

1er Torneo Internacional de Moscú (9), 20.11.1925

Tras 11…Aa6! la posición blanca puede considerarse como perdida, -4 según los módulos de 2024. Su desarrollo puede verse aquí:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=prtYXpV4igP1nEggoec0zBk4PBpIoAb3DrBjn8OKBhHd43DKWqot75V5pMevmprj

La partida se jugó tras un día de descanso. Es notable lo ofendido que estaba Verlinsky y el motor que eso resultó. Esto comentó en el periódico Vechernie Izvestiya: “Durante el Torneo Internacional de San Petersburgo nuestra relación fue hostil. Capablanca me ignoró cuando nos encontramos. Tuve el deseo de ‘vengarme’ del campeón del mundo y tuve suerte […] En la partida, que comenzó con una Apertura de Peón Dama logré ventaja desde el comienzo. Esto me permitió tomar la iniciativa. Conseguí una posición mejor y atrapé la dama de Capablanca.

No obstante, la calma de Capablanca me afectó como una hipnosis. Hubo momentos en que sentí que estaba jugando mal. La calma férrea de Capablanca me forzó a jugar con menos rapidez de la que podía. Elegí un camino más difícil para estar seguro de que finalmente ganaba…”.

Cuando se le preguntó a Capablanca por sus inesperadas derrotas en Moscú ante los maestros rusos Ilyin-Zhenevsky y Verlinsky, Capablanca calmadamente respondió, “Muy simple: Perdí con Ilyin-Zhenevsky y Verlinsky me ganó”, no puso excusas.

En el libro se recuerda que, en el día de descanso previo, Capablanca lo utilizó para viajar en tren a Leningrado, que está a 700 km, y dar una sesión de simultaneas. También hubo otro factor que interfirió en la concentración de Capablanca, Verlinsky murmuraba fuertemente durante la partida (sin ser consciente de ello, por su sordera), cuando debía jugar. Capablanca no protestó a los árbitros.

Entre febrero y abril de 1926 se jugó el Campeonato de Moscú, Verlinsky era uno de los favoritos, pero estaba exhausto, la salud no le acompañó, postergó varias partidas y no se presentó a la última ronda. Compartió solo el 9º lugar; ganó Rabinovich.

La fuerza de Verlinsky había aumentado. Del 22 de abril al 7 de mayo de 1926, en Odesa, Verlinsky compartió el primer lugar con Marsky en el III Campeonato de Ucrania.

Ese año Bogoljubow renunció a la ciudadanía soviética, optó por la alemana pues la Italia de Mussolini no daba visas a los soviéticos, y Bogoljubow quería jugar el torneo de Merano de 1926, ello afectó a Verlinsky, que también estaba invitado a Merano. Finalmente, ninguno de los dos asistió, pero Bogoljubow inició una nueva vida.

En Omsk, del 14 al 25 de enero de 1927 Verlinsky venció en el Campeonato de Siberia con 7½ puntos sobre 9.

Por problemas económicos no se disputó el Campeonato de la URSS. A cambio, el Campeonato de Moscú fue más fuerte que los anteriores, se jugó del 2 de marzo al 20 de mayo de 1928 y Verlinsky lo ganó con 13½ puntos sobre 17.

Posteriormente, del 23 al 30 de diciembre de 1928 en Sverdlovsk, Verlinsky ganó el Campeonato de los Urales, fue el preludio a su mayor éxito.

Campeón de la URSS

La final del VI Campeonato de la URSS se jugó del 14 al 20 de octubre en Odesa, si bien se disputó en varias etapas. El 7 de abril de 1929 comenzó el Campeonato de Moscú, al que Verlinsky estaba invitado, pero desistió de jugar por problemas de salud.

A partir de los cuartos de final se jugó en Odesa. Las reglas decían que “si el total de jugadores excedía de 24, entonces se jugaría por grupos. Los tres primeros de cada grupo pasarían a la final. El ganador recibe el título de Campeón Soviético y Gran Maestro Soviético”.

Las reglas cambiaron varias veces durante el torneo, finalmente Verlinsky disputó el Grupo 3 de los cuartos de final, venció Kan con 6½ puntos sobre 8, Verlinsky empató el segundo lugar con Makogonov con 5½ puntos, los tres pasaron a las semifinales, Verlinsky tuvo que ganar en la última ronda a Zubarev, a quien le bastaban las tablas.

En la semifinal, disputada del 9 al 12 de septiembre, nuevamente Verlinsky tuvo que ganar para pasar a la final, esta vez a Rokhlin, con lo que empató el primer lugar con Freymann con 4 puntos sobre 5.

La final del VI Campeonato Soviético fue disputada a doble vuelta entre solo tres jugadores, Verlinsky ganó con 3½ puntos sobre 4, seguido de Freymann con 2 y Kan con ½, gracias a ello se convirtió en el primer Gran Maestro de la Unión Soviética.

Su debut como Gran Maestro en el fuerte Torneo de Maestros disputado en Moscú del 28 de enero al 18 de marzo de 1930 fue malo, ganó Rabinovich con 5½ puntos sobre 7, Verlinsky terminó penúltimo con 2½ puntos.

Verlinsky empató el 3º- 6º puesto en el VII Campeonato Soviético celebrado en Moscú, del 24 de octubre al 11 de noviembre de 1931, el campeón fue Mikhail Botvinnik.

En febrero de 1933 finalizó 2º, tras Fedor Bohatirchuk, en el Cuadrangular de Moscú.

Esos fueron sus mejores años, a partir de entonces, sus resultados decayeron claramente. Verlinsky obtuvo de la FIDE el título de Maestro Internacional en 1950, el mismo año de su muerte, a los 62 años.

Veamos uno de sus triunfos en la final del Campeonato de la URSS de 1929.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 3 de abril de 2024