Ajedrez por Zenón Franco: Galería de Maestros (9 bis), Sam Loyd

En el libro The Puzzle King editado por Sid Pickard, y en otros sitios, como en la desaparecida revista argentina Ajedrez, se relata la siguiente historia.

El monarca de Suecia, Carlos XII, en pleno cerco de los turcos, en Bender, Moldavia, durante 1763, alternaba las maniobras militares con partidas de ajedrez. Su rival era su propio ministro Christian Albert Grothusen.

Esta es una posición de una de las partidas en las cuales el rey Carlos XII conducía las piezas blancas.

Carlos XII le anunció a su rival mate en 3 jugadas.

Se disponía a ejecutar su anuncio por medio de: 1.Txg3 Axg3 [ Si 1...Axe1 seguiría 2.Th3+ Ah4 3.g4++] 2.Cf3 Axh2 3.g4++.

Apenas había terminado de pronunciar sus palabras, cuando una bala turca destrozó una ventana y alcanzó al caballo blanco y lo deshizo en pedazos.

Grothusen, sobresaltado, rogó a su monarca que reemplazara al caballo roto para que ejecutara el merecido mate.

Pero Carlos XII, con una mirada a la nueva posición, exclamó, “No necesitamos el caballo, ¡todavía puedo dar mate en 4 jugadas!”.

En este caso el mate sería así: 1.hxg3 Ae3 [A otras defensas contra la amenaza 2.Tg4 y Th4++ seguiría la misma definición.] 2.Tg4 Ag5 3.Th4+ Axh4 4.g4++

Aunque no se pueda creer, tras finalizar su anuncio, una segunda bala turca voló dentro de la sala, hizo palidecer a Grothusen y destrozó el peón de h2.

“Tienes a nuestros buenos amigos turcos de tu parte”, comentó el monarca sueco despreocupadamente.

“Difícilmente podría esperarse que pudiera hacer frente a semejante pérdida, pero déjame ver... ¡Sí, lo tengo!” gritó, contemplando la nueva posición.

“¡Siento un gran placer en anunciar mate en 5 jugadas!”, añadió.

1.Td7? Ad4 sería mate en 6 jugadas y no en 5 después de 2.Td6 Ag1 3.Td1 Ah2 4.Te1 Rh4 5.Rg6 Ag1 6.Te4++.

Tampoco 1.Te7 es acertado, pues también conduce al mate en 6 jugadas. 1...Ag1 2.Te1 Ah2 3.Te3 Ag1 4.Txg3 Af2 5.Th3+ Ah4 6.g4++.

La solución es 1.Tb7! Ae3 [Ahora 1...Ag1 llevaría a una de las variantes anteriores, pero con un tiempo de menos, y cumpliendo por ende con el requisito de dar mate en 5 jugadas luego de 2.Tb1 Ah2 no 3.Tc1? Rh4, lo que permitiría alargar la solución una jugada, y no cumpliría con el enunciado: 4.Rg6 Ag1 5.Tc4+ Ad4! 6.Txd4++ y el mate sería en 6 movimientos, lo correcto es 3.Te1! Ag1 (a 3...Rh4 sigue 4.Rg6 y el alfil no puede retrasar 5.Te4++) 4.Txg1 Rh4 5.Th1++.] 2.Tb1 Ag5 3.Th1+ Ah4 4.Th2 gxh2 5.g4++.

Sam Loyd

El compositor de este extraordinario problema y de miles más es Sam Loyd (Filadelfia, EE. UU., 30 de enero de 1841 – Brooklyn, EE. UU, 10 de abril de 1911).

Sam fue el menor de ocho hermanos de una familia acomodada de Filadelfia, Loyd compuso su primer problema a los 10 años, y siguió haciendo mates en 2, 3 y 8 jugadas, mate ayudado, inverso, etc., además de publicar libros y hasta una revista mensual propia, de acertijos matemáticos y de todo tipo.

“Me interesé por los problemas de ajedrez antes de los 13 años, y pronto adquirí un amor por el arte que permaneció inalterable durante las vicisitudes de la vida en los años siguientes”, comentó Loyd.

A los 16 años Sam Loyd ya era el mejor compositor de los EEUU, y publicaba regularmente problemas en infinidad de periódicos. En ese momento en los EEUU se vivía un boom sólo parecido al que provocó Bobby Fischer un siglo más tarde, pues Paul Morphy era el número 1 en el panorama mundial.

Empezó a estudiar ingeniería, pero pronto su pasión por el ajedrez le hizo abandonar los estudios.

Duelo con Steinitz

Loyd, llamado “El rey de los problemas”, coincidió en el tiempo con otro número 1 del ajedrez, el primer campeón mundial oficial, William Steinitz, quien no valoraba a Loyd, y decía que este no le ganaría una sola partida en 50, y que él, solucionaría rápidamente cualquiera de los problemas del compositor.

Este menosprecio no le agradó a Loyd, quien le propuso un duelo original, se trataba de ver quién era más rápido, si Loyd al componer un problema, o Steinitz en solucionarlo, el duelo fue aceptado, y Loyd se sentó y compuso un mate en 3 jugadas en 9 minutos y 12 segundos.

Steinitz se puso a pensar y si bien miraba de reojo el reloj cada tanto, mostró la solución con sus 3 variantes en solo 4 minutos y 50 segundos, pero esta “victoria” le hizo cambiar de opinión, y reconoció el talento del otro rey. Le confesó a Loyd que él también había intentado componer un problema de mate en 3 jugadas, y le dijo; “... Dos días estuve amargado con él, y a pesar de mis esfuerzos no pude conseguirlo”.

Concurso de problemas de Filadelfia 1876

En Filadelfia 1876 se realizó un concurso de problemas, al cual asistió Loyd como participante, y a la vez como jurado. Una vez allí objetó una de las reglas, por la cual cada problemista podía presentar más de un problema para cada competencia, pues podía ocurrir que un único participante ocupara varios de los primeros lugares. El presidente del jurado, Profesor Allen, le respondió que “...en teoría podría ser, pero en la práctica eso es imposible” y hasta le sugirió a Loyd que lo intentara.

Sam Loyd había preparado un solo problema de mate en 3 para esa competencia, y tocado en su orgullo, se encerró una hora y compuso nada menos que ¡24 problemas!

Recogió el primer y segundo premio a las composiciones más hermosas, el primer premio de mate en 2 jugadas, el primer premio de mate en 3, el primer premio de mate en 4, el segundo premio de mate en 4, y otros 3 primeros premios más, además de 4 menciones honoríficas y un premio a la composición más humorística.

Su carrera tuvo algunos momentos poco claros, no obstante, si algo le sobraba a Sam Loyd era ingenio y entusiasmo en todos los órdenes de la vida. Además de ser “el rey de los problemas” y “el rey de los acertijos”, el genial y polifacético Sam Loyd creó infinidad de rompecabezas, tuvo su propia revista de acertijos y problemas matemáticos, llegó a ser un exitoso hombre de negocios, un maestro en billar, y un ávido lector y amante del teatro.

Excelsior

“Excelsior” es uno de los problemas creado por Sam Loyd, fue publicado en el London Era en 1861.

El nombre del problema está tomado del poema “Excelsior”, de Henry Wadsworth Longfellow.

(El mate debe ser dado por la pieza o peón menos probable)

Lo invito a intentar resolverlo, aquí puede verse la solución:

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 10 de abril de 2024