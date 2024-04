Balonmano playa: Bienvenida al Sur Centro en Paraguay

Es el circuito de playa más importante del continente y se vivirá en la arena del Comité Olímpico Paraguayo hasta el sábado, con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y nuestro país. El torneo es clasificatorio para el 11° Campeonato Mundial IHF de Balonmano Playa en la República Popular de China, el año entrante.

El programa establece el debut de las chicas contra Uruguay, mientras los muchachos abrirán el certamen enfrentando a la poderosa Brasil.

Luego volverán a jugar las Guerreras de la Arena contra Argentina, mientras los varones cerrarán el día también enfrentando a los albicelestes.

La cartelera establece nada menos que 10 partidos para la jornada inaugural.

Guerreros de la Arena. La selección femenina la componen: Alma Brítez, Fiorella Cáceres, Agustina Cantero, Fiorella Enriquez, Tatiana Franco, Naomi Gueyraud, Paz Quiñónez, Alejandra Rodríguez, Guadalupe Villalba y Aracelli Yaryes, entrenadas por Diego Achucarro.

El Team Paraguay varonil está conformado por: Javier Fernández, Ever Paris, Sergio López, Carlos Sandoval, Jimmy Rodas, Carlos Llanes, Joaquín Medina, Alan Fernández, Óscar Vairoleto y Martín Mainero. Entrenador: Alex Candia.

Programa de hoy. Los compromisos del femenino:

8:00 Paraguay vs. Uruguay, 8:45 Chile vs. Argentina, 15:00 Argentina vs. Paraguay y 15:45 Chile vs. Brasil.

Los juegos en la rama masculina:

9:30 Brasil vs. Paraguay, 10:15 Uruguay vs. Chile, 11:00 Argentina vs. Perú, 16:30 Perú vs. Uruguay, 17:15 Chile vs. Brasil y 18:00 Paraguay vs. Argentina.