Fútbol de salón: Hoy en Caaguazú arranca el Nacional

El certamen de salonismo se extenderá hasta el 20 de este mes.

Grupo A, sede Coronel Oviedo: Presidente Franco vs. Carmen del Paraná, 20:30 (Acto inaugural), luego Cnel. Oviedo vs. San Juan Nepomuceno.

Grupo B, sede Caaguazú: Amambay vs. Falcón, 20:30 (Acto inaugural), de fondo Caaguazú vs. Encarnación.

Grupo C, sede Repatriación: Concepción vs. Ayolas, 20:30 (Acto inaugural), después chocarán Repatriación vs. Ypacaraí.

Grupo D, sede Pastoreo: Itacurubí de la Cordillera vs. Paranaense, 20:30 (Acto inaugural), cerrarán Pastoreo vs. Villeta.

La fase de grupos se extenderá hasta el lunes.

El martes se disputará la fase semifinal (mata-mata) entre las ocho mejores selecciones.

La etapa final será un cuadrangular, que se desarrollará del 17 al 20 del corriente.