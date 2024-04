Ajedrez por Zenón Franco: Korchnoi y su primer título de campeón soviético

“He ganado muchos torneos en mi vida, pero el más memorable de todos fue mi primer gran éxito en el Campeonato de la URSS”, añadió.

Ese triunfo fue en el 27º Campeonato de la URSS de 1960. Veamos el paso previo. En diciembre de 1959 Viktor Korchnoi jugó, por última vez, una semifinal del Campeonato de la URSS en Chelíabinsk.

Se clasificó a la final, junto a Taimanov, Gufeld y Sakharov; no era un torneo sencillo, participaban maestros de Leningrado, toda Ucrania, los países bálticos y de Asia central.

Korchnoi comenzó con 9 puntos sobre 10 y luego aflojó el ritmo, hizo +1 en las últimas cinco rondas; recibió una mirada admirativa general y fue un buen augurio. El propio Korchnoi comentó, como se puede leer en Korchnoi year by year: “No sufrí ninguna derrota en todo el torneo, gané un número de partidas excelentes, y conseguí el primer lugar sin ninguna competencia. Mi juego en la semifinal fue una indicación indiscutible de mi buena forma en la antesala del siguiente Campeonato del país”.

27º Campeonato Soviético, Leningrado 1960

El torneo se disputó del 26 de enero al 26 de febrero de 1960, con las ausencias destacadas de Botvinnik y Tal, que debían enfrentarse por el título mundial a partir de marzo, tampoco jugó Keres, que estaba en Cuba. Los favoritos principales, además de los campeones de 1959 y 1955, Petrosian y Taimanov, eran los jóvenes de Leningrado Spassky y Korchnoi, que buscaban su primer título soviético.

Korchnoi comenzó mal, con derrota ante Lutikov y un empate con Taimanov, “pero pronto entré en calor. La suerte me acompañó y logré defender e incluso ganar algunas posiciones complicadas; por otro lado, si realizaba combinaciones erróneas, mis adversarios no acertaban a refutarlas... Pero además gané también algunas partidas excelentes, de las cuales aún me siento orgulloso”, comentó Korchnoi en su autobiografía. Citó tres partidas en concreto, ante Smyslov, Polugaevsky y Sakharov.

Veamos el momento crítico de su partida con Sakharov, que inició su resurgimiento.

Yuri Sakharov

Viktor Korchnoi

27º Campeonato Soviético, Leningrado (3), 28.01.1960

Las blancas tienen sus torres presionando el ala rey, pero es más importante que están lejos de la defensa, como lo demostrará Korchnoi.

Aquí puede verse el desenlace:

Veamos otro extracto interesante:

Vasily Smyslov

Viktor Korchnoi

27º Campeonato Soviético, Leningrado (5), 31.01.1960

¿Se atreve a indicar cómo jugó Korchnoi ahora?

Aquí puede verse cómo finalizó la partida:

En la ronda 8, tras cinco victorias y una derrota después de la ronda 2, Korchnoi alcanzó el liderazgo, lo compartía con Petrosian y Krogius, con 5½ puntos sobre 8.

Siguió después un apretado duelo entre Korchnoi y Petrosian, al que se unió Geller, parecía claro que el ganador iba a estar en este trío.

“Mis rivales Petrosian y Geller iban algo rezagados, pero de pronto tuve un apagón inexplicable”.

Vladimir Bagirov

Viktor Korchnoi

27º Campeonato Soviético, Leningrado (16), 20.02.1960

“Abandoné el escenario sin realizar mi siguiente jugada, dejando a los dos mil espectadores expectantes de lo que había pasado... Y ¿qué había pasado? Que había cogido el alfil de a6 y lo único que podía hacer era abandonar”.

“Tras la partida expliqué a los periodistas lo que recordaba, lo que permanecía en mi cabeza. Mi historia se publicó más o menos de esta manera: había calculado una variante en la que primero movía mi alfil de c3, capturando la torre de e1, y luego movía mi alfil de a6. Después, en mi confusión, intenté hacer la segunda jugada de la variante en lugar de la primera... Repito que esto es lo que quedó grabado en mi cabeza de forma consciente. Por entonces aún no se habían desarrollado los problemas del subconsciente aplicados a una partida de ajedrez”.

“Me esforcé en olvidar aquella partida, así como los sentimientos negativos asociados a ella, lo antes posible”, comentó Korchnoi, solo 40 años después analizó la partida.

Aquí puede verse la explicación de Korchnoi, con algunas variantes del momento que pudo terminar con las aspiraciones de Korchnoi en el torneo:

“Obviamente, ese día mi concentración fue insuficiente”, comentó Korchnoi, tuvo obligaciones familiares que atender /su hijo estaba enfermo) y estaba convencido de que Gufeld le “estaba regalando vergonzosamente su partida a su amigo Geller”.

Ello sucedió en la ronda 16, la memoria traicionó un poco a “Viktor el terrible”. En realidad tras la ronda 15 Korchnoi y Petrosian compartían la punta con 11 puntos seguidos de Geller con 10½.

Faltaban tres rondas, Korchnoi logró reponerse y en la ronda 17, “en un combate desesperado, tras estar varias veces a punto de perder, derroté a Krogius”.

En la penúltima ronda Korchnoi se enfrentó con negras precisamente a Geller, que iba primero con 12½ puntos, seguido de Korchnoi y Petrosian con 12.

Esa es la partida que comentamos. Korchnoi ganó tras una lucha tremenda y llegó a la última ronda con 13 puntos, era seguido por Geller y Petrosian con 12½.

Korchnoi llevaba blancas en la última jornada ante Suetin, “un experto en aperturas, había escrito muchos libros sobre la teoría del inicio de la partida. Por eso decidí sorprenderle con una preparación casera”, pero no resultó como esperaba, “salí inferior de la apertura. Ofrecí un empate que él rechazó y se fue, ante mis propios ojos, a consultar con mis rivales. Más tarde me enteré de que Petrosian le dijo que aceptara el empate, pero Geller le contestó: “¡Sigue jugando, que le ganas!”.

En los apuros de tiempo Korchnoi logró revertir la situación, logró un final ventajoso que impuso tras aplazar el juego.

Petrosian y Geller también vencieron y terminaron a medio punto. Korchnoi cuenta que esas partidas fueron irregulares, los interesados pueden leerlo en El ajedrez es mi vida y algo más, publicado por Chessy, y en Korchnoi year by year.

Una entrevista al vencedor

Inmediatamente tras finalizar el torneo el periodista Viktor Vasiliev, lo felicitó y le pidió que hiciera un resumen de la competición.

“Mi impresión era que no debía mi triunfo a mi juego activo, sino más bien a mi técnica defensiva”, comentó Korchnoi, y “¡le expliqué lo maravilloso e interesante que era defenderse! Cómo incitar al rival a que se lance hacia adelante para después castigar su juego descuidado”, el periodista se deshizo en elogios a Korchnoi.

“Desde entonces, y durante décadas, adquirí cierta fama de acérrimo e insuperable defensor. Más tarde me tocó luchar contra ese estereotipo, tanto por escrito como sobre el tablero”, añadió, y claro que tuvo éxito en matizar sus palabras y enriquecer su juego.

Con su triunfo se le abrió un panorama muy positivo, lo más relevante fue que “La Federación de Ajedrez de la Unión Soviética me dio la oportunidad de participar en dos grandes torneos internacionales”.

Y, además, “en Leningrado tampoco se olvidaron de mí. Gracias a mi victoria, esa misma primavera mi familia abandonó el piso comunal donde vivíamos y se trasladó a otro piso, pequeño pero unifamiliar. Uno de los torneos internacionales que jugué a continuación se celebró en Moscú y el otro en Argentina”.

Veamos el triunfo decisivo de Korchnoi en su primer título soviético.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 17 de abril de 2024