Alcaraz arranca con victoria la defensa de su corona en Madrid

El número tres del mundo empezó de la mejor manera en su inicio de temporada en tierra batida, tras haber sido baja en Montecarlo y Barcelona por sus molestias en el antebrazo derecho.

Todavía el martes, Alcaraz no quería confirmar su participación en el Masters 1000 madrileño, aunque confiaba en que “si siguen así las sensaciones, probablemente salte a la pista”.

“Ayer (jueves) fue el momento que decidí que puedo jugar”, explicó Alcaraz en rueda de prensa señalando que “ayer jugué un set con Medvedev y al no notarme nada en todo el entrenamiento durante una hora y media, me dije ‘estoy preparado para poder jugar’. Así que hasta ayer estaba pensando si jugar o no”.

Sus buenas sensaciones acabaron por plasmarse este viernes en la tierra batida de la Caja Mágica.

“Me he sentido muy bien en la pista, en el antebrazo no he notado nada”, insistió.

Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones del torneo madrileño, arrancó con fuerza rompiendo el servicio de entrada a su rival y confirmando un 2-0 con su saque.

El murciano se mostró muy seguro, buscando las líneas y controlando el encuentro ante un rival que sólo aparecía en destellos.

Alcaraz aprovechó su segunda bola de break en el quinto juego para ponerse 4-1 por delante, aunque Shevchenko logró hacerle una ‘contra rotura’ en el siguiente.

Alcaraz espera a Wild

El respiro le duró poco al kazajo, que en el juego siguiente vio cómo Alcaraz volvía robarle el servicio para confirmar con el propio el 6-2 final en el primer set.

Alcaraz siguió en la misma línea en la segunda manga con dos roturas consecutivas para escaparse 3-0, una ventaja que ya fue imposible de colmar para Shevchenko, que sólo pudo ganar un juego.

Alcaraz se medirá en la siguiente ronda con el brasileño Thiago Wild, que se impuso este viernes al italiano Lorenzo Musetti 6-4, 6-4.

“Lo he visto en varios partidos y el nivel que tiene es muy alto, así que es un partido que vamos a pelearlo”, dijo Alcaraz.

El español aspira a convertirse en el primer jugador en ganar tres veces seguidas el Masters 1000 madrileño, cuya final se jugaría el día de su cumpleaños el 5 de mayo.

Su compatriota Alejandro Davidovich pasó a la tercera ronda tras imponerse al chino Juncheng Shang 7-5, 6-3, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev, número ocho del mundo, que se impuso este viernes al argentino Facundo Bagnis 6-1, 6-4.

El también argentino Sebastián Báez corrió mejor suerte tras batallar durante más de tres horas para ganar al francés Luca Van Assche 6-4, 6-7 (2/7), 6-3.

Báez, ganador en Santiago y Río de Janeiro, se medirá en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre el italiano Luciano Darderi y el estadounidense Taylor Fritz.

Sabalenka roza el desastre

En el cuadro femenino, la número dos del mundo y vigente campeona del torneo madrileño, Aryna Sabalenka, rozó el desastre frente a la polaca Magda Linette.

La bielorrusa acabó imponiéndose 6-4, 3-6, 6-3, tras más de dos horas de partido.

“La altitud en Madrid me ayuda”, aseguró Sabalenka, que se medirá en la siguiente ronda a la ganadora de duelo entre la británica Katie Boulter y la estadounidense Robin Montgomery.

La kazaja Elena Rybakina, número cuatro del mundo, también sigue su camino en Madrid tras ganar a la italiana Lucia Bronzetti 6-4, 6-3.

La ganadora de Wimbledon en 2022 busca en la capital española su cuarto título de la temporada, el último cosechado la pasada semana en Stuttgart frente a la ucraniana Marta Kostyuk.

Rybakina se medirá en la siguiente ronda con la egipcia Mayar Sherif, que ganó este viernes a Kostyuk 6-2, 7-5, evitando una reedición de la final en la ciudad alemana.