Tenis-Madrid: El adiós de Rafael Nadal a la Caja Mágica

Un 7/5 y 6/4 en dos horas y un minuto fue el resumen del último partido del balear, en los octavos de final del torneo que hizo suyo cinco veces. Estrechó la mano de Lehecka al final que se apartó del colofón y del homenaje previsto, el agradecimiento del público y de la organización, al mejor deportista español de siempre.

Lea más: Tenis-Masters 1000: Gracias a Nadal, festejan en Madrid

“Contento. Ha sido unos días muy especiales para mi. He tenido la oportunidad de volver a jugar aquí, en una pista que me ha dado tanto a nivel emocional y profesional. Hace pocas semanas no sabía si podría volver a competir en un partido oficial. He podido jugar dos semanas. Ha sido inolvidable. Ha sido un viaje increíble. Vine por primera vez en el 2003. La primera vez que llegué siendo competitivo en el 2005 fue una de las victorias más emocionantes de mi carrera”, dijo en la pista.

El pentacampeón dijo adiós. Y fue sin regatear esfuerzos hasta el final. Tal y como ha transcurrido toda su carrera.

Avanzan Alcaraz y Sinner

El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, números 2 y 3 del mundo, sufrieron más de la cuenta ayer en sus respectivos partidos para lograr el boleto a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Sinner remontó contra el ruso Karen Khachanov (17) 5/7, 6/3 y 6/3. Por su parte Alcaraz, logró imponerse al alemán Jan-Lennard Struff (24) por 6/3, 6/7 (5) y 7-6 (4).