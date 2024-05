Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (47) bis, Botvinnik vs. Smyslov m/2, Moscú 1958

Si terminaba 12 a 12, el campeón retenía su título. Botvinnik retuvo su título empatando ante David Bronstein en 1951, y frente a Vassily Smyslov en 1954.

Hasta 1960, en caso de perder, el campeón mundial tenía derecho a un match de revancha.

En 1957 Botvinnik perdió ante Smyslov, que, según Botvinnik, estaba en la cúspide de su carrera, y “en los años 1953 a 1958 fue sin duda el más fuerte luchador de torneos. Jugaba de una manera muy prometedora, no caía en posiciones difíciles, simplificaba, con cada cambio acumulaba una pequeña ventaja posicional, y en general lograba un final favorable. Si el adversario se defendía bien, tablas, en los otros casos, con su depurada técnica, Smyslov lograba la victoria. La suma de un excelente cálculo de variantes, un carácter audaz e independiente, añadido a su salud, hacían de Smyslov un adversario casi invulnerable”.

Sobre su duelo de 1957 con Smyslov, Botvinnik fue muy autocrítico: “…El match demostró mi inadecuada preparación. Fallé al presentar sistemas de apertura apropiados, no tuve un arte genuino en las partidas aplazadas, y no mostré resistencia competitiva”. Smyslov se impuso por 12½ a 9½ y se convirtió en el séptimo campeón mundial.

El tercer y último match entre Smyslov y Botvinnik

Botvinnik se preparó intensamente para el match de revancha. Aunque aún albergaba dudas sobre si debía o no jugar, sufría presiones de todo tipo, varias autoridades querían forzarlo a formar parte del pasado, pero también tenía apoyos, y finalmente aceptó, convencido, contra la opinión mayoritaria, de poder lograr la victoria.

El tercer match Smyslov vs. Botvinnik se disputó del 4 de marzo al 9 de mayo de 1958. Botvinnik se impuso por 12½ a 10½ y se convirtió en campeón del mundo por cuarta ocasión el 9 de mayo de 1958, justamente 10 años después de la primera vez.

El match visto por Smyslov y Botvinnik

Smyslov comentó en Smyslov´s Best Games que en el match de 1958 no estaba en su mejor forma, y que, “dando el crédito correspondiente a mi habilidoso oponente, que se preparó meticulosamente para el match revancha. Asocio mi fracaso en el match, en un grado considerable con el estado insatisfactorio de mi salud. Durante el match caí bajo la gripe y finalicé el torneo con …neumonía.

Y aun así, no tengo razones para quejarme de mi destino. Alcancé mi sueño y me convertí en el séptimo campeón del mundo en la historia del ajedrez”.

En el libro Botvinnik – Smyslov Three World Chess Championship Matches:1954, 1957, 1958, Botvinnik dividió el match en cuatro etapas.

Primera Etapa

En la primera “comenzó muy mal para mi oponente. En las dos primeras partidas Smyslov jugó la apertura con incertidumbre y posteriormente no pudo lidiar con los problemas resultantes. [Botvinnik se puso 2 a 0].

Después de estas dos partidas Smyslov se sintió indispuesto, y nuestro médico oficial del match, Doctor M. S. Senkevich declaró que estaba enfermo. Smyslov obtuvo el derecho a un aplazamiento”.

“Evidentemente, todavía no se sentía muy bien durante la tercera partida tampoco, y, un inesperado descuido le costó una pieza y me concedió otro punto. Ir por delante tres puntos me dio una ventaja seria, que no exploté inmediatamente, y me centré en la táctica de ‘seguridad primero’…”.

“En general, seguí este enfoque en las etapas siguientes del match, en la creencia de que me llevaría a una ventaja mayor, dado que seguramente llegaría el momento en que los nervios de mi oponente me favorecerían y él perdería la paciencia.

No adopté esa táctica cuidadosa en la partida siguiente, y fue aplazada en una posición ganadora para Smyslov. Ahora era yo el que se sentía mal, y el Dr. Senkevich recomendó que pospusiera la reanudación, yo no estaba de acuerdo (bajo las reglas de la FIDE, cada jugador podía posponer una partida o una sesión tres veces por enfermedad, pero no estaba obligado a hacerlo) …”.

Botvinnik explicó que, en ese caso, si usase ese derecho, no estaba claro que al día siguiente se iba a sentir mejor. Prefirió jugar, dado que igualmente estaba perdido y probablemente solo jugaría unas pocas jugadas antes de abandonar.

Era mejor solicitar su descanso al día siguiente, un sábado, para quedarse en cama el domingo (día de suspendidas) y el lunes (día libre), consiguiendo tres días de descanso usando solo un time-out. “Naturalmente el doctor no tuvo ´refutación a este argumento”, señaló Botvinnik.

En matches posteriores los jugadores tenían su derecho a días de descanso sin necesidad de justificación. En los duelos entre Karpov y Kasparov sus representantes iban a la sala donde se debía solicitar el aplazamiento, agotando el tiempo, en espera de si el rival gastaba uno de sus días permitidos antes de solicitarlo él, si esa era su intención.

En la reanudación, en contra de lo esperado, “no tuve que jugar solo unas pocas jugadas, sino nada menos que 40, mi oponente cometió un par de imprecisiones y dejó escapar la victoria”. Esa etapa terminó 3½ a ½, igual que el match de 1954.

Segunda Etapa

“Subsecuentemente la batalla pasó a resultados variados. En la partida 5 y especialmente la 11, Smyslov obtuvo victorias fáciles, pero en la sexta y decimosegunda perdió, mientras que hubo varias partidas tablas. Los oponentes devolvían golpe por golpe, pero los tres puntos de ventaja permanecían intactos …”.

Tercera Etapa

“Esta etapa fue muy corta, pero feroz. Por mucho tiempo Smyslov se aferró a la necesaria técnica de la cautela, esperando su oportunidad. No tuvo suerte en la Partida 14, cometió un par de imprecisiones justo antes del control de tiempo, aplazó en un final difícil y en el día siguiente conseguí el punto entero. [El match se puso 9 a 5].

Entonces el campeón del mundo perdió su compostura. Evidentemente mi táctica de espera tuvo efecto. En la partida 15 Smyslov eligió una variante arriesgada en la apertura, y esta vez en el momento del aplazamiento estaba completamente perdido”.

Vassily Smyslov

Mikhail Botvinnik

Campeonato del Mundo, Moscú (15), 10.04.1958

Las blancas sellaron su movida. “Tenía una chance real de aumentar mi score a 10 a 5, pero en mi deleite, descuidé el análisis, cometí un error al comienzo de la reanudación, y en la movida 55 (¡todavía en posición ganada!), me olvidé del reloj ¡y perdí por tiempo! Y esto, unido a mi inevitable sufrimiento, dio a Smyslov un alivio temporal”. Aquí puede verse el desarrollo final de la partida:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=RN7HwA/1H4GQWmzhlNpagRYOmpFOZII56sNhKM1YN+FpWWpBkY+OiTpjAoCmCf8H

Tras esta tercera etapa el score pasó a estar 9 a 6 en favor de Botvinnik, que volvió a enfermarse y pidió otro día de descanso.

Cuarta Etapa

“De nuevo los jugadores empezaron a intercambiar éxitos, pero en la fase final del match, hubo más errores de ambos lados, dado que los jugadores sentían el cansancio. La 18ª partida es típica (a pedido de Smyslov, Stahlberg trasladó esta partida a un recinto cerrado, la Sala de Grandes Maestros del Club Central de Ajedrez): al principio Smyslov estaba perdido, luego permitió un ataque de mate... Finalmente la partida se decidió por un fallo grave de Smyslov poco después de la reanudación”.

“Tras ganar la 19ª partida, [el marcador se puso 11 a 8] Smyslov se sintió mal y, con el permiso del doctor, tomó dos postergaciones consecutivas.

Se sentía tan mal que se acercó al árbitro y pidió un cuarto time out (sólo lo supe tras el match). Stahlberg consultó con el presidente de la FIDE por teléfono, pero F. Rogard rehusó incumplir las reglas de la FIDE, y el match se reanudó tras seis días de intervalo.

Finalmente se jugó la 21ª partida y el score era 12 a 9, solo necesitaba unas tablas en tres partidas, pero psicológicamente, ¡es más fácil decirlo que hacerlo! Lo conseguí no sin dificultades, si bien necesité dos partidas para hacerlo. De hecho, antes de la última partida, estaba tan ‘quemado’ que el Dr. Senkevich me concedió un tercer descanso”.

Botvinnik acotó que en el match hubo un “récord” en lo concerniente a enfermedad, dado que ambos jugadores usaron todos sus días permitidos.

“El match de revancha atrajo gran interés, y la sala de conciertos del Hotel Sovietsky no pudo albergar a todos los que querían ver las partidas. La sala estaba repleta cada día, pero, debe decirse que los espectadores de Moscú se comportaron de modo disciplinado, o, para ser más preciso, de modo más disciplinado que lo habitual…”.

Solo en una ocasión la partida debió mudarse a una sala cerrada detrás del escenario, en la 23ª partida, cuando Smyslov debía sellar su jugada.

Vassily Smyslov

Mikhail Botvinnik

Campeonato del Mundo, Moscú (23), 08.05.1958

Aquí las blancas sellaron su jugada, en posición difícil, están atadas a la defensa de su peón de c5. Esta vez Botvinnik no cometió el error de la 15ª partida, analizó casi toda la noche, y varias horas en la mañana, y quedó claro que las blancas estaban perdidas.

“50 minutos antes de la reanudación, el árbitro Golombek me telefoneó para decirme que Smyslov ofrecía tablas. No sin cierta presión de mis amigos (que me recordaron lo que pasó en la partida 15), acepté la oferta”. La jugada sellada fue 41.Db3.

Veamos una de las victorias de Botvinnik, basada en comentarios de Partidas Selectas 3 y Botvinnik – Smyslov Three World Chess Championship Matches:1954, 1957, 1958.

GM Zenón Franco Ocampos

Vigo, 15 de mayo de 2024