Futsal FIFA: Mañana se juega 6ª fecha

Los juegos por la Premium: Sport Colonial vs. Exa Ysaty, Afemec vs. San Cristóbal, Villa Hayes vs. Pte. Hayes y Star’s vs. Olimpia.

Lea más: La Quinta, íntegramente mañana

* Resultados de la Fecha 5: Exa Ysaty 1 - 3 Olimpia, Hayes 2 - 1 Star’s Club, Cerro 3 - 0 Humaitá, San Cristóbal 0 - 2 Campoalto y Sport Colonial 2 - 6 Afemec.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Posiciones: Afemec 15 puntos, Campoalto y Cerro 12, Olimpia y San Cristóbal 10, Colonial 7, Hayes 4, Ysaty y Humaitá 1, Star’s y Villa Hayes 0.