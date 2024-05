Pádel: El número 12 mundial viajó ¡en la carrocería de una...!

Insólito momento del jugador número 12 del ranking mundial en Paraguay: Javier Garrido fue fotografiado en la carrocería de la camioneta que traslada a los competidores del hotel a la Secretaría Nacional de Deportes, donde tanto el español como otros extranjeros disputan el Asunción Premier Padel (P2), la séptima parada del calendario 2024 de la Premier Padel.

Ariel Gatica publicó en X una foto en la Garrido aparece en la parte trasera de en un móvil oficial del torneo. “No hagan Zoom, no lo hagan. Volvé WPT (World Padel Tour), te perdono”, escribió el también jugador de pádel. El nacido en Andalucía respondió y reveló que la decisión de subir a la carrocería fue suya, realizando una broma al dúo con el que juega, Miguel Yanguas.

“Fue cosa nuestra, nada que ver con la organización”

“Ariel, ya no se que mas hacer para no sentarme al lado de Yanguas. Bromas fuera, fue cosa nuestra, nada que ver con la organización que esta funcionando de 10. Me lo he pasado genial atrás con @alvaritomelende” escribió Garrido en X. Posteriormente, el nacido en Andalucía pidió disculpas a la organización por haber subido a la carrocería del vehículo.

“Ya se disculpó porque le dijimos que es peligroso”

“Este es Javier Garrido, jugador número 12 del mundo en el ranking. Y él tenía otra camioneta pero él pidió ir ahí por que es un juguetón. Ya se disculpó porque le dijimos que es peligroso lo que hizo y nos dijo que él decidió, que no pasó nada”, comentaron a ABC desde la organización del certamen, que culmina el 19 de mayo, en la SND Arena, en el predio de la SND.

