Baloncesto: Kings siguen de escoltas tras vencer a Félix Pérez

Los Kings sudaron para batir a los Rojos de Villa Morra por 80-73, con parciales 16-22, 24-16, 16-13 y 24-22, en el partido de baloncesto.

Lea más: Gold recibe a Ciudad Nueva

El goleador fue Pablo Alderete, de Félix Pérez, con 20 puntos; mientras en Olimpia, Juniors Peralta convirtió 19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Tabla de posiciones: San José 21 puntos con (11 juegos), Olimpia 18 (10), Colonias 16 (10), FPC 14 (9), Libertad 13 (10), Ciudad y Sol 10 (9).

* Sexta fecha. Mañana se disputarán los tres partidos de la Sexta Fecha: FPC vs. Sol de América, Ciudad Nueva vs. Olimpia Kings y Libertad vs. Colonias Gold.

* Femenino. Olimpia Queens cayó frente a Félix Pérez 53-79 por la Liga Femenina, mientras Sol de América goleó 95-51 a Colonias.

Mañana juegan Sol vs. FPC y el martes vuelven a jugar las “rojas” contra San José, al igual que Ciudad Nueva contra Olimpia.