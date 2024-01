Daniil Medvedev remontó 2 sets y es finalista del Australia Open

Daniil Medvedev jugó un partidazo y eliminó a Alexander Zverev remontando dos sets en las semifinales de la Abierto de Australia. El ruso superó al alemán por 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) y 6-3, este viernes en Melbourne, y clasificó a la final del primera Grand Slam de la temporada 2024. El tenista número tres del mundo enfrentará por el título a Jannik Sinner.

La clasificación parecía lejos para Medvedev cuando cometió una doble falta en el ‘tie-break’ del cuarto set que dejaba a Zverev a dos puntos de la primera final en Melbourne. Pero el alemán tembló y el ruso aceleró para igualar 2-2 después de no haber tenido opciones ante el juego sin fisuras en la dos primeras mangas del tenista que venció a Carlos Alcaraz en la ronda anterior.

“Estaba un poco perdido y en el tercer set me dije, ‘quiero al menos estar orgulloso de mí y si pierdo pelearé hasta el final en cada partido’”, expresó Medvedev al finalizar el partido. “Me sentía cansado físicamente, pero me dije que tenía que ser más agresivo, si no funcionaba, lo habría intentado. Funcionó, comencé a dar mejores golpes y a servir mejor” , añadió.

Medvedev remontó dos sets por segunda vez

Fue la segunda vez que el tenista nacido en Moscú, hace 27 años, remonta dos sets en el torneo: la anterior fue segunda ronda contra el finlandés Emil Ruusuvuori; 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) y 6-0. El domingo, ante Sinner, disputará la quinta final de un Grand Slam tras el US Open (2019 y 2021) y el Australia Open (derrota en 2021 vs. Novak Djokovic y en 2022 vs. Rafael Nadal).

