Posición oficial de Yacyretá desacredita denuncias sobre exportación al Brasil

El subjefe del Departamento Técnico de la EBY, Juan José Encina, quien está en el cargo desde finales de noviembre del 2021, respondió a ABC acerca de lo que consideró son “expresiones temerarias sobre Yacyretá”. Se refería así a lo publicado ayer por este diario en base a documentos oficiales de la institución, en el que el anterior jefe técnico paraguayo de la EBY, Leopoldo Melo, presenta un pormenorizado informe acerca de la comercialización de la energía de Yacyretá a través de la conversora Garabí a un tercer país, Brasil en este caso.

Encina recordó primero que la Dirección Paraguaya de Yacyretá remitió a la Cancillería Nacional una nota el 8 de octubre de 2019 sobre el intercambio de energía en la Conversora de Garabí, considerando la sugerencia del Departamento Técnico de la EBY en el 2019 (igual a la realizada en el documento del 6 de noviembre del 2020 y publicado por ABC), respaldando los argumentos esgrimidos en su momento y haciendo gestiones conforme a lo establecido en el Tratado de Yacyretá.

La respuesta oficial, vía Cancillería Argentina, del 25 de octubre de 2019 a la Cancillería paraguaya fue que “la energía intercambiada con Brasil es la generada en otras centrales, principalmente de origen térmico y que la de Yacyretá solo la utilizan para consumo interno al ser de menor costo”.

Al respecto, Encina señaló que la Estación Conversora de Garabí se encuentra fuera del ámbito de control de la EBY y que la misma es un medio de intercambio de energía entre Brasil y Argentina.

Jefe de Yacyretá dice que no existen estudios técnicos

“Resulta irresponsable mencionar que existen documentos oficiales sobre el uso de la energía de Yacyretá para la exportación de energía vía Garabí cuando no existen estudios técnicos que lo avalen y pueda ser un elemento de reclamo contundente de divergencias entre las Altas Partes”, agrega el actual jefe técnico de la EBY.

Añadió que “la utilización de gráficos o datos aislados externos a estudios dentro de la EBY y sin la rigurosidad suficiente no es lo que corresponde a la adecuada utilización de la ingeniería como toma de decisiones de las autoridades”. A lo que sumó que el hecho de “que exista una sospecha no es suficiente, sino debe ser comprobada fehacientemente”.

Cuestionó que en los años 2020 y 2021 se realizaron los mayores intercambios de energía de la Argentina al Brasil, sin que haya habido alguna medida operativa o decisión en el nivel del Departamento Técnico de los periodos mencionados.

“Justo cuando el ingeniero Melo estaba como Jefe se dio el récord de exportación de Argentina al Brasil en los años 2020 y 2021 y no realizó alguna medida para impedirlo, y ahora que dejó el cargo en vísperas de las elecciones generales, reclama algo que en su momento no impidió y hace más de un año , desde que él no está, ya no hay exportación”, aseguró.

Encina indicó que desde enero 2022 hasta la fecha “solo se han realizado intercambios de energía desde el Brasil a la Argentina y no en sentido contrario”.

Por otra parte, también manifestó que para realizar un estudio técnico de ingeniería, que hasta la fecha no fue realizada, es necesario disponer de la medición de variables eléctricas en la Estación Rincón Santa María de los aportes de energía desde todas las fuentes de generación (donde Yacyretá no es la única) y del flujo a través de las líneas de los diferentes niveles de tensión de la Estación mencionada. “Sin esos datos no es posible dar un dictamen técnico sobre que el 100% de la energía intercambiada desde Argentina al Brasil vía Garabí proviene de Yacyretá. Esos datos son internos del SADI y no están disponibles a la fecha”, agrega.

Muchos años tienen los reclamos

En junio del 2020, la jefatura técnica de Yacyretá había informado, también al director de la EBY Nicanor Duarte Frutos y al Consejo de Administración, con todos los antecedentes incluidos, los detalles de la exportación de energía de Yacyretá al Brasil.

Es así que el entonces jefe técnico, Leopoldo Melo, remitió el Memorándum N° 26979/DT, para responder una solicitud del presidente del Consejo de Administración referente a las exportaciones de energía eléctrica de Argentina al Brasil.

El documento, que consta de 144 páginas, hacía referencia a los antecedentes en la Central Hidroeléctrica, donde menciona que “luego de una rigurosa investigación por técnicos paraguayos de Yacyretá, dificultada y escondida permanentemente por los argentinos, y ante la gran afectación técnica a la CHY que produjo interconectar con el Brasil a través de Garabí”, se realizaron informes de eventos informados por el sector de Operaciones que detallan los grandes impactos que ocasionaron desgaste en las unidades generadoras.

Además mencionaba pruebas contundentes y que “cada vez que Paraguay reclamaba a la Cancillería Argentina por esta mala praxis, sus titulares de turno, a través del tiempo, ensayaron varias excusas, sin asumir la responsabilidad histórica por ser una situación extremadamente delicada.

Añade que una de las excusas es que “no hay comercialización si no compensación”, pero que el gobierno argentino autorizó la comercialización.