Fonplata financiará nueva línea de transmisión para el Chaco

Durante la firma del contrato de préstamo, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa destacó que el apoyo por parte de Fonplata para el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión para la región del Chaco paraguayo es fundamental. Resaltó además que gracias al apoyo de Fonplata se estará duplicando la capacidad de transmisión de energía eléctrica hacia esa zona del país.

De igual manera, el titular de la ANDE destacó el otro financiamiento del organismo, con el que cuenta actualmente la institución, para la construcción de la Subestación Valenzuela. Dicha subestación, una vez operativa, será la más importante en el nivel de 500 kV, debido a que en la misma y en el mediano plazo confluirán 5 líneas de trasmisión de 500 kV, tornándola de esa manera en un centro de distribución de energía eléctrica trascendental para la ANDE.

Por otra parte, el proyecto de construcción de la Línea de Transmisión 220kV Villa Hayes – Villa Real – Pozo Colorado – Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental, tiene como objetivo el de aumentar la capacidad del Sistema de Transmisión Norte y Oeste del país, así como del Sistema de Distribución del Bajo Chaco paraguayo. El proyecto implica una inversión total de US$ 126 millones, de los cuales, US$ 45 millones serán financiadas por Fonplata, US$ 75 millones por la KfW (Banco de Desarrollo Alemán) y US$ 6 millones por ANDE.

