ANDE y Fonplata financiarán nueva línea de transmisión para el Chaco paraguayo

FILADELFIA. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Banco de Desarrollo (Fonplata) suscribieron un contrato de préstamo para la construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes–Villa Real–Pozo Colorado–Loma Plata y la construcción de la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, en el Chaco. El proyecto implica una inversión total de US$ 126 millones, de los cuales US$ 45 millones serán financiados por Fonplata, US$ 75 millones por la KfW (Banco de Desarrollo Alemán) y US$ 6 millones por la ANDE.