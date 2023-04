Denuncian millonaria fuga de dólares hacia la Argentina

El titular de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay Emil Mendoza advirtió sobre la persistente fuga de dólares efectivo a la Argentina a través del mercado paralelo, y que afecta al sistema local y a la cotización de la divisa.

En entrevista a nuestro diario, Emil Mendoza comentó que está práctica si bien no es nueva, llama la atención los montos siderales que manejan los cambistas de calle y sin ningún control por parte de las autoridades. Se cambian montos entre US$ 10.000 y US$ 100.000 en efectivo, señaló

Según comentó a diario llegan ciudadanos argentinos a consultar sobre transacciones de montos considerables, pero ante las exigencias que tienen las entidades reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP), como la certificación y el apostillado, estos clientes terminan yendo al cambista de calle para evadir los controles de su país, donde hay restricciones sobre estas divisas.

Lea más: Se siente fuga de dólares en efectivo por las fronteras con la Argentina

Alimenta el contrabando

Mendoza explicó que la salida de estos billetes normalmente tiene como contrapartida el ingreso de producto de contrabando, ya que el peso no es una moneda de cambio muy aceptada debido a su devaluación.

Lea más: Fuga de dólares causaría devaluación

Mendoza dijo que la situación preocupa en gran manera debido a la facilidad en que se manejan estos montos en las calles, sin control y que finalmente termina afectando a las empresas formales, impactando además en la cotización de la divisa.

Indicó que normalmente el dólar interbancario siempre tiene una cotización mayor que el efectivo, pero que últimamente esto se ha revertido. En la fecha la cotización del dólar efectivo cerró en G. 7.180, mientras que la cotización en el mercado interbancario cerró en G. 7.160.