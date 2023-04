Hacienda colocará hoy bonos del Tesoro

El informe de la cartera de Hacienda señala que la subasta de los títulos de deuda se realizará a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el horario de 9:00 y 9:30.

La operación comprende la reapertura de dos series: a 5 y 7 años de plazo, por G. 800 millones y G. 100.000 millones, a una tasa de interés de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

Es la tercera colocación que se llevará a cabo en el mercado local, la primera fue en febrero y la segunda en marzo, adjudicándose un total de G. 246.320 millones (US$ 34,7 millones).

Los fondos captados mediante estas operaciones se destinan a financiar parte de los programas presupuestados en lo que respecta a vencimientos de deuda e inversiones en infraestructura.

Total autorizado por el PGN

El PGN 2023 autoriza a emitir bonos por más de G. 4 billones (US$ 565,2 millones), de estos para el mercado local se programó subastas hasta el mes de octubre por G. 447.174 millones (US$ 63 millones) en total y el restante G. 3,5 billones (US$ 502,2 millones) se prevé colocar en el mercado internacional.

La salida al mercado internacional, sin embargo, está supeditada a que la tasa de interés se reduzca, atendiendo que actualmente siguen altas debido a la incertidumbre que aún persiste en la economía mundial.

Hacienda, en principio, tomará la decisión antes del cierre del primer semestre y no se descarta que vuelva a recurrir a préstamos de organismos financieros internacionales, como lo hizo a finales del año pasado.