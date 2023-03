Para emitir bonos, Fisco espera la “mejor ventana”

Ana Osorio directora de política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda en comunicación con ABC Cardinal detalló que Paraguay está “esperando las mejores condiciones” para salir con una nueva emisión de bonos soberanos.

Para este año se autorizó por la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) la emisión de bonos soberanos por US$ 565 millones, con lo que completaría. De este monto total, en el mercado local se programó la colocación de hasta G. 447.174 millones, unos US$ 63,6 millones, de los que ya fueron subastados en febrero y marzo G. 246.320 millones (US$ 34,7 millones).

“Estamos esperando para ver la mejor oportunidad de mercado, ya que persiste una tendencia alcista de la tasa de interés internacional que se espera que se mantenga todo este primer semestre”, expresó Osorio.

Dijo además que lo ocurrido con este anuncio de la Reserva Federal Norteamericana (FED) confirma un poco estas expectativas de que las tasas altas persistirán por un tiempo. No obstante, añadió que también para julio, el mercado estima que haya nuevamente una retracción de la política de la FED, o sea de una baja de tasas.

“En este primer trimestre no estamos viendo una oportunidad de emisión internacional, más bien nos estamos abocando al mercado local, justamente por este contexto de incertidumbre, aunque estamos monitoreando las tasas”, explicó.

Tasas altas de interés muy altas

La funcionaria de Hacienda detalló que hace un año se pagaba una tasa de 3,8% porque las tasas de la FED estaban muy bajas en ese entonces. Luego esto empieza a cambiar y con la política expansiva de EEUU en la tasa de interés, por lo que hoy estaríamos pagando una tasa del 6,4% en la condiciones actuales.

La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos volvió a aumentar sus tasas de interés en 0,25%, por lo que la idea que manejan es esperar que esta entidad termine de elevar su tasa de referencia y que el mercado se normalice para evaluar la emisión

Osorio indicó que de momento priorizarán las emisiones locales, que igualmente siguen altas.