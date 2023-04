Hacienda anuncia nueva colocación de bonos

La cartera fiscal informó este miércoles que para la colocación de los títulos de deuda harán la reapertura de dos series: con 5 y 7 años de plazo por G. 800 millones y G. 100.000 millones, a una tasa de interés de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

Es la tercera operación que se llevará a cabo en el mercado local, mientras se sigue monitoreando las tasas en el mercado internacional para la colocación de bonos soberanos, por un monto de más de US$ 500 millones.

Hacienda ya colocó bonos en febrero y marzo a través de la BVA, por un total de G. 246.320 millones (US$ 34,7 millones) para financiar parte de los programas presupuestados, principalmente pago de vencimientos de deuda e inversiones en infraestructura.

La cartera tiene previsto negociar este año en el mercado doméstico, mediante colocaciones programadas mensualmente hasta octubre, bonos por un total de G. 447.174 millones (US$ 63 millones), de los G. 4 billones (US$ 565,2 millones) autorizados en la Ley N° 7050 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

El restante G. 3,5 billones (US$ 502,2 millones) serían colocados en el mercado internacional y para ello, Hacienda aguarda que mejore las condiciones ya que las tasas de interés están actualmente muy altas.

Pago de deuda e inversiones

Los fondos captados a través de los bonos, se destinan a cubrir los vencimientos de la deuda pública, operación conocida comúnmente como “bicicleteo” de deudas; así como también para financiar parte de las obras públicas encaradas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La deuda pública total al cierre del primer trimestre se situó en US$ 15.235,7 millones, lo que equivale al 37% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de Hacienda. De este monto, a la administración central le corresponde US$ 13.580,2 millones (33% del PIB) y a las entidades descentralizadas US$ 1.655,5 millones (4% del PIB).