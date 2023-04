¿Pueden los comercios de Clorinda rechazar pesos y solamente aceptar guaraníes o dólares?

En el transcurso de esta semana, mediante una imagen de prácticamente dudosa procedencia, se detallaba que supuestamente los comercios de la ciudad argentina fronteriza con Paraguay, Clorinda, estarían dejando de aceptar el peso argentino -su moneda oficial-, para solo recibir guaraníes o dólares americanos.

Al respecto, el intendente de la mencionada ciudad extranjera, Manuel Celauro, enfatizó que esta supuesta información es un “rumor” que se divulgó por redes sociales y tal medida es “totalmente ilegal”, ya adelantando así que todo comercio de Clorinda tiene la obligación de aceptar la moneda oficial del vecino país.

Asimismo, Celauro sostuvo que hasta ahora en su municipalidad no recibieron ninguna denuncia de algún comercio que se haya negado a recibir un pago en pesos, pese a la habilitación de varias líneas para las denuncias.

“Ningún comerciante puede negarse a aceptar los pesos; no podemos en nuestro país no aceptar nuestra propia moneda y hasta ahora no tuvimos ningún negocio denunciado por esto”, sostuvo.

Lea más: Municipalidad de Clorinda rechaza iniciativa de transaccionar solo en guaraníes

Guaraníes y dólares en Clorinda

Por otra parte, el intendente también reconoció que cualquier comerciante de Clorinda aceptaría pagos en guaraníes o dólares, siendo el rechazo a los pesos lo que “está fuera de la ley”.

Continuando, dijo que ellos no pueden evitar que se realicen transacciones con otras monedas e incluso citó que no hay una casa de cambios en la ciudad, por lo que se recurren a los cambistas que se encuentran en los alrededores de la zonas comerciales.

“Si un negocio no acepta pesos, será clausurado pero la actividad comercial en Clorinda se desarrolla con mucha normalidad”, finalizó.

Lea más: Para traer mercaderías de Clorinda legalmente, se debe cumplir con normas de tráfico vecinal fronterizo