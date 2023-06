Hacienda colocará bonos por valor de G. 397.954 millones

La cartera de Hacienda prepara la quinta colocación de bonos en lo que va del año y en esta ocasión pondrá a consideración de los inversionistas, títulos de deuda por G. 397.954 millones (US$ 56 millones al cambio presupuestado).

El informe emitido este jueves señala que se hará la reapertura de dos series de títulos: a 5 y 7 años, por G. 2.000 millones y G. 395.954 millones, a una tasa de interés de 8,25% y 9,03% respectivamente.

La operación se realizará bajo la modalidad de subasta Holandesa (precio único), que, según explica en su página web la cartera, consiste en una estructura en la que el precio se determina luego de haber recibido todas las ofertas según la determinación del precio más elevado al cual se puede adjudicar la totalidad.

Para realizar esta quinta colocación, Hacienda decidió el pasado mes ampliar el monto destinado inicialmente para el mercado doméstico argumentando que existe mucho interés de los inversionistas locales y del extranjero que querían participar.

Aumentan bonos para mercado local

El monto inicial establecido fue de G. 447.174 millones (US$ 63 millones), pero tras la cuarta subasta llevada a cabo en mayo fueron adjudicados, ya habían sido colocados G. 404.120 millones (US$ 57 millones), lo que representaba 90,3% del total previsto, quedando pendiente para junio G. 43.054 millones (US$ 6 millones).

Ante esta situación, la cartera amplió la oferta con otros G. 354.900 millones (US$ 50 millones), con lo que el saldo disponible actualmente es lo que será subastado el próximo martes 6 del presente mes.

En total se prevén para el mercado local G. 802.074 millones (US$ 113 millones), pero las autoridades de Hacienda no descartan que de acuerdo al resultado de la próxima colocación se amplíe nuevamente otros 354.900 millones (US$ 50 millones).

La colocación de bonos no termina acá; a fines de este mes y principio de julio se subastarán bonos soberanos por US$ 500 millones en el mercado internacional.