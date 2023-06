La ANDE quiere vender más energía a la Argentina, pero aún no hablan de tarifas

Con el objetivo de tener un mayor volumen de negocios con la Argentina, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) encabezó semanas atrás una reunión con Energía Argentina (Enarsa) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) en la sede de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en Buenos Aires, República Argentina.

Consultado sobre los avances logrados en esa reunión, el gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez, señaló que se podría duplicar la línea de transmisión desde la Subestación Carlos Antonio López para vender más energía por Eldorado, y también por Guarambaré a Clorinda, o incluso construir otra línea de transmisión en forma conjunta.

“Se habló de lo que va a ser la integración Argentina - Paraguay. Fue muy productiva, porque la Secretaría de Energía piensa como nosotros, que es importante construir infraestructura para poder intercambiar energía de un lado y de otro”, manifestó el gerente.

Acerca de la tarifa que la ANDE le aplicaría a la Argentina, dijo que de eso recién se hablaría en una segunda etapa, cuando la Argentina demuestre su interés en llevar más energía y de cuánto quieran adquirir. “En función a eso está la tarifa”, explicó el gerente técnico de la estatal.

Insistió en que no se tocó este tema, y que en la medida en que vayan avanzando en las conversaciones, se trataría el tema del precio. “Lo que se tocó fue la disponibilidad en infraestructura, donde tenemos línea, donde tenemos que ampliar, colocar otro trafo más en Carlos Antonio López, porque hoy en día el trafo que tenemos allí, a través del cual vendemos a Argentina, es de solo 30 MW, no permite un intercambio mayor”, dijo.

Al respecto, refirió que convendría colocar en el lugar un transformador de mayor potencia, si es que los argentinos están interesados en llevar mayor cantidad de energía.

“Actualmente solo les vendemos de 25 MW a 30 MW en punta a la zona de Misiones, por la subestación Carlos Antonio López. Allí sale una línea en 132 kV, cruza el río y se va hasta la subestación Eldorado, que está en la provincia de Misiones. Con una potencia de 30 MW no podemos allí vender más que eso”, especificó el gerente técnico de la ANDE.

Sobre el precio de la energía de Acaray a Argentina

Respecto al precio, el Ing. Báez aclaró que Paraguay no tiene mercado y que la tarifa es fijada por ley. Por tanto, señaló que se debe crear un marco regulatorio para la venta de energía eléctrica a otros países

Según fuentes internas de la ANDE, la empresa estatal de electricidad vende a la Argentina a US$ 135 MWh en horario de punta (de mayor consumo) y a US$ 115 MWh fuera de punta. Indican que ese monto es muy alto y que no representa el precio de mercado.

Nueva línea de 500 kV

Sobre la construcción de una línea de 500 kV, desde la ANDE informaron que se realizarán estudios eléctricos específicos para la viabilidad de una futura conexión en 500 kV entre las Subestaciones de Villa Hayes y Formosa. Esta línea brindaría la posibilidad de ofertar energía eléctrica paraguaya a nuevos mercados regionales, dijeron.