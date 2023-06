BCP debe aclarar sanción a banco que pone en duda la credibilidad, señalan

En relación a la conclusión del sumario del BCP que resolvió sancionar al Banco Interfisa y a siete exdirectivos por “faltas administrativas graves”, hay varias interrogantes que se espera que el ente regulador salga a aclarar. Hasta ahora no hay una comunicación oficial de la banca matriz, ni de José Cantero y o de alguno de los miembros del directorio a pesar de las insistentes consultas realizadas por nuestro diario.

Puntos que debe aclarar el BCP

Uno de estos puntos que debe aclarar el BCP es por qué no incluyeron en el sumario el periodo exacto donde se iniciaron las exposiciones incorrectas en el estado de resultados, de pérdidas no registradas que según documentos de la misma Superintendencia de Bancos (SIB) datan del año 2016. Las pérdidas no registradas son por más de G. 65.000 millones y uno de los sancionados por la banca matriz fue el futuro ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez, quien se desempeñaba como directivo y fue designado recientemente por el presidente electo Santiago Peña.

Por otra parte, si las irregularidades vienen desde el año 2016, ¿por qué se excluyeron del sumario a directivos que tenían responsabilidad directa en ese tiempo? Otra de las dudas que surgen es sobre la denuncia de las irregularidades que según los exdirectivos sancionados y que mencionaron en su descargo del sumario, fue un hallazgo interno de la entidad bancaria y no de la SIB.

Si fue el banco que comunicó la irregularidad, ¿por qué el regulador sancionó a los directivos que denunciaron y que cumplieron el plan de acción establecido por el BCP?

La vara debe aplicarse a todos por igual

Consultado sobre estas dudas, el analista Stan Cannova indicó que es un tema muy delicado y que las autoridades de la banca matriz deben responder cuanto antes y salir a aclarar, ya que se pone en duda la credibilidad de una institución que tiene una tradición de años de estabilidad.

“Celebro la dureza que tuvo el Banco Central con una empresa (Cefisa) por los indicadores de morosidad muy elevados, pero por otro lado, la vara debe aplicarse a todos por igual”, expresó. En relación al caso de la entidad sancionada expresó que el regulador debe tener en cuenta a partir de qué año se registró la irregularidad en los registros contables y quiénes fueron en esos años los responsables directos como presidente, directores, gerente general y el síndico.

Indicó además que ante todo, el BCP debe ser objetivo. Si alguien va ser multado, sancionado, que sea a ley pareja a todos por igual.

Cuidar la institucionalidad

“No estoy en contra que el BCP tenga la atribución de sancionar y multar, pero hay que ser objetivo en el sentido que tiene que ser todo por igual, no podés sancionar a un director y obviar a otro, o gerente general o alguien que estuvo con responsabilidad que está citada en la ley de bancos” afirmó.

“BCP es lo que es por su manejo prudente y a eso debemos la estabilidad macroeconómica, quiero creer que no es una decisión politizada y que van a aclarar estos puntos”, expresó el analista.

Alberto Acosta, ejecutivo bancario, también coincidió en que el BCP tiene que salir a aclarar estos temas. “Si no con la falta de información, se llena de imaginación”, expresó. Acotó que la banca matriz debería informar detalladamente sobre el procedimiento en este caso aunque reconoció que se debe respetar los plazos para que la resolución quede firme”.

Soy un convencido de que en la democracia las instituciones públicas tienen que ser transparentes, se tiene que saber por qué se tomaron las decisiones, sin omisiones”, expresó.