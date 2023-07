Rápida terminación de la obra que permitirá traer 100% de energía de Itaipú, enfatizó

Lo que el mandatario Mario Abdo Benítez no aclaró en su discurso es que aunque esté lista la subestación Yguazú y su interconexión a la Central Hidroeléctrica de Itaipú, que no es otra cosa que la capacidad técnica de disponer de toda la energía que le corresponde al Paraguay en la central paraguayo - brasileña, no existe una política energética que permita a nuestro país disponer de toda esa energía para usarla en su territorio o venderla a un tercer país, inclusive al Brasil.

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, informó recientemente a ABC que el 14 de julio próximo inaugurarán, oficialmente, la obra que permitirá a la empresa estatal de electricidad disponer de n la capacidad técnica para traer al país toda la energía de Itaipú que al Paraguay le corresponde, es decir 7000 MW.

La obra de la subestación Yguazú está a cargo del consorcio Siemens Rieder Yguazú 500 kV (de Juan y Francisco Rieder Celle), y la construcción de las líneas las hace CIE SA (de Hugo Aranda Núñez, Luis Lima Morra, Eduardo José Borgognon Montero y Óscar López).