Molino chino que Engineering vendió a INC está parado desde febrero, alegan

Obreros de la INC informaron en la fecha que el molino chino que la INC compró de Engineering por US$ 12 millones está parado desde febrero de este año. Asimismo, el viejo molino que tiene la estatal también registró problemas, por lo que se tuvo que parar la producción y despacho de cemento en la planta de Villeta.