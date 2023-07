Recomiendan a productores estar preparados ante aparición de roya

¿Cómo estuvo la presencia de la roya de la soja en la última campaña?

La zafra pasada volvimos a tener una fuerte presencia del inóculo de la roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi) en diversos puntos del país; recordemos que se trata de un patógeno que solo se mantiene vivo sobre tejido vegetal vivo. Lastimosamente es difícil eliminar el inóculo, y hay que decirlo, porque mientras en Paraguay hacemos el vacío o pausa sanitaria del 1 de junio al 31 de agosto, en Bolivia a partir de junio, comienzan a sembrarse los lotes de los cuales se cosechara la semilla para la soja de zafra boliviana, por tanto el problema generalmente está presente. La excepción fueron las 3 ultimas zafras de la soja para semilla boliviana, que sufrieron sequía.

¿Estará presente en esta campaña la roya?

Todos los pronósticos indican que tendremos un buen año en cuanto a lluvias, lo cual nos pone muy contentos, y a la vez nos debe poner muy atentos, ya que esta condición climática favorecerá también al complejo de enfermedades fúngicas. Y en el caso de la roya podemos decir que está volviendo con todo.

¿La roya puede mutar ?

Si, puede mutar, o sea, tener variaciones en su morfología al igual que otras enfermedades

¿Hay variedades de soja que son tolerantes a roya?

Si, en el mercado de semillas hay variedades resistentes a roya, están las de TMG, Sojapar y Great Seeds.

¿Cómo debería prepararse el productor?

Primero debería asegurarse de eliminar todas las plantas guachas de soja en su campo y coordinar esta acción con todos sus vecinos; luego debería incluir en su programa de siembra de zafra, un 30 por ciento a 40 por ciento de variedades resistentes, las cuales en general requieren de 2 a 3 aplicaciones menos de fungicidas que las no resistentes. Para el caso de la zafriña, la recomendación es que el 100 por ciento de las variedades sean resistentes a roya. Posteriormente debería diseñar un adecuado programa de control químico, que se inicia en V4-V6 y debe incluir diferentes activos, entre otros: carboxamidas, propiconazole, morfolinas, triazoles+estrobirulinas, siempre más multisitios; y en el caso de zafra, las aplicaciones por lo general se realizan cada 15 días, en zafriña hay más presión en consecuencia deben realizarse cada 10 días.

¿Cuánto puede perder un productor que no elija una variedad tolerante a roya?

Depende si es siembra de zafra o zafriña de soja; por ejemplo si en setiembre, el productor siembra una variedad susceptible y le hace todos los cuidados va a gastar al menos US$ 100 a US$ 150 más por hectárea, con respecto a si hubiera elegido una variedad tolerante o resistente. Este valor puede superar fácilmente los US$ 200 en siembras de enero en adelante, por tal razón en zafriña deberían sembrarse solamente variedades aptas para esa fecha, y con resistencia a roya, dentro de ese perfil la variedad GS 5R 50 Rpp es una opción de mercado.

¿Una última recomendación?

Hay muchas buenas variedades para sembrar en zafra, en donde la presión de roya generalmente permite sembrar variedades susceptibles y sacarlas adelante con un adecuado programa de control químico. Distinto es el caso de las siembras después de enero en donde la presión de roya es tal que sería un gran error sembrar variedades susceptibles en dicha época.