El Instituto de la Carne nos dará previsibilidad

“La creación del instituto paraguayo de la carne puede representar un paso demasiado importante para la ganadería nacional, y no solo hablamos de abrir nuevos mercados, sino también de un manejo más previsible y claro de los precios internacionales, no depender tanto de algunos mercados, como cuando pasó una vez con Rusia, que le castigó a Paraguay, y dejó de comprarle; por tanto, esto fue aprovechado por Chile, que era el segundo mayor comprador para pagarnos menos. Creemos que toda la cadena cárnica será beneficiada y no solo los frigoríficos, como pasa últimamente”, manifestó el Ing. Pedretti.

INIA e INAC de Uruguay

“Uruguay tiene el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que cubre la parte de investigación, extensión y capacitación para las producciones ganadera y agrícola. Por eso, el instituto nacional de la carne (INAC) no se ocupa de eso y se focaliza en el tema de la comercialización y precios de la carne. Lastimosamente en Paraguay nadie se ocupa de capacitar y enseñar al productor, y ese vacío lo podría llenar el instituto de la carne”, enfatizó Pedretti.

Falta promoción de la carne paraguaya

Al consultarle cómo está la carne paraguaya en el mundo, dijo: “No basta con decir que nuestro país tiene carne premium, esto hay que certificarlo y especialmente convencer a los mercados que Paraguay tiene carne de esa calidad, para lo que hay que gastar bastante en promoción, cosa que hoy no se está haciendo. Además, lo de premium vale solamente para cuatro cortes especiales que son del 15 al 18% de cada animal, y el resto también se tiene que vender, ni los frigoríficos, ni la Cámara de la Carne está haciendo ese trabajo”.

Sin tipificación no hay carne premium

“Uruguay empezó con la tipificación en 1956 y sigue hasta hoy, introduciendo adaptaciones acordes con los cambios en los mercados y en los fenotipos modernos; en aquella época no tenía ni a Japón ni a Corea ni a EE.UU. ni al Reino Unido ni a ningún otro mercado “premium” Además, sin tipificación, cómo vamos a poder decir a los mercados que la carne que exporta Paraguay es premium, eso no se puede”, confirmó.

China, Taiwán, EE.UU. y otros mercados

Sobre la importancia de los mercados dijo que “China es un país con más de 1.400 millones de habitantes y creciendo en poder adquisitivo, Taiwán tiene 24 millones de habitantes y también crece. No podemos pensar que no hay mercados importantes o conformarnos, los principales exportadores de carne: USA, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Uruguay y Argentina, entre otros, tienen su versión del instituto de la carne y ninguno va a pensar en no negociar con algún país. Así se evidencia la necesidad de crear el instituto de la carne para nuestro país”, finalizó.