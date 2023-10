Salta otra “ayuda” de Petropar para que empresa de Lafarja pueda ofertar

La Dirección General de Normas y Control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya detectó varias irregularidades en contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar) para la compra de gasoil a la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649).

Una verificación que realizó la mencionada dependencia reveló que, por ejemplo, la citada empresa presentó como garantía de mantenimiento de oferta una simple declaración jurada, lo que es inaudito para una compra millonaria como esta, según la institución.

En este sentido, Petropar permitió que la empresa pueda presentar esta “garantía” en el pliego de bases y condiciones de la licitación, cuando debía exigir la presentación de una póliza de seguro o una garantía bancaria, como lo hizo en llamados anteriores.

Sin embargo, la citada firma no tendría el capital para contratar una garantía millonaria de US$ 1,5 millones -que es el monto de la cobertura de la garantía de mantenimiento del contrato-, por lo que aumentan las sospechas de que se trataría de una “ayuda” más que le dio Petropar a la empresa para poder ganar el millonario llamado por vía de la excepción.

Petropar: Lo que resalta la DNCP

Según la DNCP, considerando el monto de la operación, la presentación de solo una declaración jurada no se ajustan a lo establecido en el artículo 54 del Decreto N°2992/19, que establece que se debe presentar una garantía bancaria o póliza de seguro como garantía de mantenimiento de oferta para una compra como esta.

“Señalamos que dichas indicaciones como actuaciones, considerando el monto de la operación, no se ajustan a lo establecido en el artículo 54 del Decreto N°2992/19, debiendo la garantía de mantenimiento de ofertas solamente instrumentada a través de algunas de las formas indicadas en el citado artículo en el inciso “b” numerales “1 y 2″ respectivamente”.

El inciso “b” numeral 1 establece la presentación de “una garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP”. Asimismo, el numeral 2 exige la presentación de “una póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia”.

Las pólizas o garantía de mantenimiento de ofertas dan confianza a los procesos, pues con el mismo se da seriedad al proceso, ya que si la empresa decide por alguna razón no mantener su oferta el Estado reclama el pago de dicha caución. Sin embargo, en este caso, solo se aceptó la declaración jurada, que no corresponde, según DNCP.

Tampoco presentó póliza de fiel cumplimiento

La empresa AP SA también sigue sin presentar hasta ahora la póliza de fiel cumplimiento del contrato, pese a que el lunes último venció el plazo pautado en el contrato para hacerlo. Sin esta caución no podrá proveer el gasoil acordado, por lo que Petropar intimó a la firma para que entregue la caución y con ello, supuestamente ganó 10 días más para presentar la garantía.

Petropar podía rescindir el citado contrato, ante la no presentación de la citada póliza, pero prefirió dar más plazo a la compañía. Según fuentes extraoficiales, la empresa tampoco estaría teniendo el capital para respaldar la millonaria operación, por lo que aún no está consiguiendo la garantía de fiel cumplimiento que es po un monto de US$ 2,5 millones. Dicha caución ya debía estar disponible el lunes 9 de octubre pero hasta ahora no se ha emitido.

DNCP amplía investigación tras una denuncia

La Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) recibió una nueva denuncia de varias supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato por excepción de Petropar, donde la empresa AP SA fue beneficiada por un monto máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649). La citada compañía debe proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos (70.500.000 de litros) de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico.

Mediante la resolución N° 3814/2023, de fecha de ayer, la DNCP decidió incluir la denuncia dentro del proceso de investigación de oficio abierto el pasado 11 de octubre. Justamente, uno de los puntos denunciados es que el pliego de la convocatoria, por vía de la excepción, admitió la posibilidad de presentar declaración jurada como garantía de mantenimiento de oferta.

“Este documento no es admitido para llamados de esta envergadura y, en efecto, eso fue observado por la DNCP al hacer sus reparos. Cabe señalar que la empresa adjudicada, conforme se observa en el informe de evaluación, habría presentado dicho documento en vez de una póliza o la garantía bancaria por ley”, resalta la denuncia presentada. AP SA nunca antes se dedicó al rubro de los combustibles.

Anteriormente solo ganaba pequeñas licitaciones para proveer alfombras, realizar decoraciones o reparar aires acondicionados a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Los contratos de dicha firma con la Dinac no superaban entre los 30 millones a 184 millones de guaraníes.