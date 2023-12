Se registró un intenso movimiento para las últimas compras del año

Un intenso flujo de personas y lento tráfico de vehículos se registraron ayer en las inmediaciones del Mercado 4, como es habitual por la dinámica en torno a las fiestas de fin de año. Igual movimiento se reportaron desde los supermercados y tiendas de Asunción y el Mercado Abasto Norte de Limpio.

En un recorrido realizado por un equipo periodístico de ABC, se constató un intenso movimiento en las zonas de verdulería y cárnicos, donde se pudo apreciar gran cantidad de consumidores eligiendo hortalizas y alimentos para la preparación de los platos para compartir con los seres queridos en la cena de Año Nuevo.

Según comentaron los vendedores, el choclo, la harina de maíz y el queso paraguay se ubicaban entre los productos más requeridos, pues son ingredientes para la sopa paraguaya y el chipa guazú, platos tradicionales de la comida típica paraguaya e infaltable de en las fiestas de fin de año.

En otros sectores en donde también se pudo apreciar un importante movimiento comercial fueron los de prendas de vestir y calzados. Las tiendas de la capital recibieron ayer a los consumidores y usuarios y esperan que hoy lleguen los que hacen las “compras de última hora”.

Se mantiene vigente la tradicional elección del atuendo con determinados colores, para atraer la buena suerte, el amor, el dinero y la buena fortuna, según la creencia popular.

Por otra parte, varios comerciantes coincidieron en señalar que en estas fechas es más incesante el flujo comercial y depositaron sus esperanzas en aumentar la comercialización en la jornada de hoy. En el Abasto Norte de la ciudad de Limpio informaron que hoy abren sus puertas de 5:00 AM a 12:00 AM, mientras que El Pueblazo, que se encuentra dentro del mismo predio, prevé el horario de 6:00 AM a 9:00 PM.

En algunos puestos de venta de mercados de la capital, algunos comerciantes indicaron que el fin de semana de la Noche Buena y Navidad no hubo tantas ventas y lo adjudicaron a las lluvias. Pero en otros casos, dependiendo del rubro, dijeron que sí les fue bien en esas fechas.

Incluso, desde la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP) aseguraron que las ventas en los shoppings repuntaron en dos dígitos al cierre de este 2023, en comparación con el año pasado. Por lo que, en términos generales, se pudo constatar la percepción positiva del año que estamos cuhlminando, en el que se dejaron atrás las consecuencias de la pandemia Covid-19.