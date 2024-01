Constructecnia 2024 apunta a recibir a más de 20.000 visitantes

Constructecnia 2024, la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción, vigésima cuarta edición, inició oficialmente sus inscripciones desde el pasado noviembre y ya se tienen más de 50 empresas inscriptas. La convocatoria abarca tanto a las empresas nacionales, así como también a las empresas extranjeras deseosas de invertir o realizar prospección de mercado en el país.

El emprendimiento se desarrollará en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo, Ñu Guazú, del miércoles 22 al domingo 26 de mayo desde las 10:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito. Así lo informó el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), organizador.

En la edición 2023, el analista económico Lic. Amílcar Ferreira expuso la situación del sector y resaltó que la industria de la construcción inyecta a la economía paraguaya US$ 3.000 millones al año, de los cuales US$ 1.000 millones corresponde a inversión pública y US$ 2.000 millones a la privada.

Constructecnia 2024 contará con la participación de autoridades nacionales y presidentes de los gremios del rubro, entre ellos: Unión Industrial Paraguaya (UIP), Cámara de la Industria de la Construcción (CAPACO), Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR), Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (CECOEL) , entre otros.

Congreso, rueda de negocios y feria de empleo

Durante la Feria, los asistentes tienen la oportunidad de conocer los productos expuestos por las empresas nacionales e internacionales en sus stands. Además, durante el Congreso de la Construcción que se realiza simultáneamente se podrá asistir a las charlas y lanzamientos de productos y servicios. Todos los temas vinculados a productos y servicios existentes en el mercado de la construcción.

Así también, en el marco del citado evento se llevará a cabo la Rueda de Negocios donde los expositores tendrán la oportunidad de presentar todos sus nuevos productos, servicios e innovaciones en general a las constructoras y estudios de arquitectura que participan con la meta de formar nuevas alianzas de trabajo comerciales.

Por otro lado, se llevará a cabo la Feria de Empleo, con vacancias de las áreas de la construcción, como Arquitectura, Ingeniería Civil e Informática, Marketing, Comercial, y de mandos medios.

Constructecnia 2023 atrajo a miles de visitantes

De acuerdo con los registros, se estima que el año 2023, ingresaron más de 20.000 visitantes y compradores altamente calificados. Más de 591.733 visitantes a lo largo de estas 23 ediciones pasadas ya consolidaron esta exposición como la mejor de Paraguay en su rubro; es el punto para conocer las nuevas tendencias y servicios que el sector de la construcción tiene para ofrecer.

Más detalles se pueden encontrar en el teléfono 0981 183 062, en info@paraguayeventos.com.py, así como www.constructecnia.com.py y www.facebook.com/constructecnia