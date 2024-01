Empezó cosecha de sésamo

“Pese a que hay zonas en donde se sembró más tarde el sésamo por falta de lluvias, en los recorridos y con cruce de informaciones con colegas de la Dirección de Extensión Agraria, se está viendo un buen desarrollo en las parcelas”, explicó.

A la consulta de si hay una expectativa de cosecha, la profesional señaló: “Y realmente como estamos viendo creemos que se podrían dar mejores promedios que en años anteriores, y que estarían rondando entre los 800 y 1.200 kilos por hectárea. Sin embargo, es importante destacar que este promedio se da con aquellos productores que apostaron a la fertilización de sus cultivos. Recordemos que el promedio nacional está en torno a los 500 kilos por hectárea”.

“Lastimosamente, una realidad es que muchos productores no utilizan fertilizantes en el momento de la siembra, algunos por falta de conocimiento y otros por no contar con recursos para invertir; si bien hay empresas que les financian, hay productores que no quieren entrar dentro de ese sistema de producción”, confirmó Pereira.

Buen precio base

En cuanto al precio que se estaría pagando a los productores, la profesional explicó: “Cuando se realizó el lanzamiento de la campaña 2023/2024, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo puso como precio base G. 8.000 el kilo, con lo cual si un productor llega a cosechar 1.200 kilos por hectárea, estaría obteniendo un total de G. 9.600.000, de los cuales el costo de producción está entre los G. 2.000.000 y G. 3.500.000 dependiendo si contrata o no personal”.

Probar con fertilización

“Desde el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) seguimos asistiendo a los productores y explicándoles sobre la importancia de la aplicación de tecnologías como la fertilización, y en caso de no tener recursos para eso, está la adopción de la siembra directa, que puede ayudarles a mejorar sus cultivos, pero la práctica ya depende de ellos”, finalizó nuestra entrevistada.