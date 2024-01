Acuerdo UE-Paraguay sobre exportaciones: “Paraguay defenderá su soberanía”, asegura senador

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) afirman que se está trabajando con la Unión Europea (UE) para buscar un consenso sobre las condiciones de trazabilidad que exige el bloque europeo. Esto, para permitir la entrada a su mercado de productos paraguayos. El ministro Javier Giménez negó que haya firmado un acuerdo que vulnere la soberanía de Paraguay o le imponga obligaciones.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) también se pronunció diciendo que estos condicionamientos buscarían frenar el desarrollo del Paraguay, y que afectaría a 264 mil pequeños productores.

En ABC TV, el senador Derlis Maidana (ANR-HC), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de Cámara Alta recordó lo que llegó a decir el Presidente de la República Santiago Peña, que el país no firmará ningún acuerdo que vaya en contra de su soberanía e intereses propios.

“Nos guste o no está el reglamento unilateral de estos temas de la UE. Aparentemente entrará en vigencia en el 2025. Si no nos adecuamos, no podremos vender soja o derivados de la madera”, indicó.

Revisarán acuerdo entre el MIC y la UE

Maidana considera que este acuerdo sería una imposición para que Paraguay pueda vender sus productos. “Esto afecta también a otros países”, resaltó.

Dijo que este convenio vendría a ser de capacitación no de orientación. “Vamos a revisar el acuerdo que tuvo el MIC, vamos a pedir un informe”, aseguró.