Deuda pública: MEF tiene disponibles US$ 192,4 millones de bonos soberanos

La cartera económica, en su informe, da cuenta de que en el referido periodo se colocaron bonos por valor de US$ 6.485,73 millones, se pagaron gastos por US$ 12,34 millones por las operaciones realizadas y luego transfirieron a las diferentes entidades US$ 6.280,90 millones para realizar obras, pagar deudas y otros gastos.

Al 31 de enero pasado, sin embargo, aún quedaba un saldo por ejecutar de US$ 192,49 millones que corresponde a remanentes de emisiones de 2020, 2022 y principalmente el mayor monto de la colocación efectuada en 2023.

El referido monto está asignado al Ministerio de Economía, que se estima tiene previsto para el pago de los vencimientos de deuda y destinarlo a inversiones.

A este monto se debe sumar la colocación realizada en diciembre del año pasado mediante ley de medidas extraordinarias, por unos US$ 220 millones, que fueron destinados al pago de la deuda que tiene el Estado con constructoras y farmacéuticas.

También se debe agregar la última colocación llevada cabo este mes en el mercado internacional por unos US$ 1.000 millones a fin de pagar deudas, “bicicletear” deudas, y realizar inversiones, entre otros.