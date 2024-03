DNCP sumaria a firma de Lafarja, tras fallida compra de gasoíl de Petropar

El 17 de enero último, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, ordenó la apertura del sumario administrativo a la firma AP SA y a las representantes de la citada empresa, Andrea Patricia Lafarja Bittar y Antonella Bachetta Lafarja, a fin de determinar la “conducta” que tuvieron en el fallido contrato de compra de gasoíl de Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara.

El proceso se concretó a través de la resolución N° 191/24, que recién se dio a conocer esta semana, pues el escrito no está publicado entre los documentos oficiales del llamado de la fallida compra de la empresa pública (ID 427.649).

Investigación de oficio se cerró tras rescisión

El sumario a la firma de Lafarja se inició luego de que la DNCP haya cerrado una investigación de oficio, a través de la resolución N° 4.061 del 29 de noviembre del año pasado, en la que alegó que tras la rescisión del contrato por parte de Petropar “el análisis de las cuestiones planteadas, en principio resulta inoficioso, ya que se extinguió el objeto de estudio de la denuncia presentada”.

En esta primera investigación, la DNCP no indagó respecto a los indicios de direccionamiento que fueron denunciados, ni tampoco verificó la existencia de una sede de dicha empresa, cuya dirección que figura en el portal no le correspondía. En el contrato de Petropar hasta hicieron figurar una ubicación que no pertenecía a la empresa (Mariscal López Nº 1955), la cual estaba coincidentemente en inmediaciones de Mburuvicha Róga.

Tampoco Contrataciones verificó la garantía de mantenimiento de oferta que la empresa presentó en formato de declaración jurada, por un monto de US$ 1,5 millones, que hasta ahora Petropar no pudo cobrar, por lo que el caso está judicializado.

Ante los indicios de incumplimientos de la contratista de Petropar, el titular de la DNCP, Agustín Encina, remitió los antecedentes al Departamento de Sumarios, a fin de que “mediante una investigación previa se analice la conducta de la firma AP SA”.

Esto derivó en el sumario hoy en curso y se espera que los puntos cuestionados se diluciden en el marco de esta intervención. Encina evita hablar sobre el tema para no “preopinar, atendiendo a que sigue la etapa investigativa, según indicaron desde el departamento de Comunicaciones de la DNCP.

Lafarja no pagó garantía y el caso está judicializado

Petropar rescindió oficialmente el contrato con AP SA el 3 de noviembre del año pasado, pero la empresa de la deportista no pagó los US$ 1,5 millones que se comprometió en su garantía de mantenimiento de oferta, la cual se presentó en formato de declaración jurada, documento que fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 50 millones.

Según informó el titular de Petropar, Eddie Jara, pese a una intimación que realizó la petrolera pública, la firma de Lafarja nunca pagó esta obligación, por lo que el tema hoy está judicializado. El caso se encuentra en el juzgado civil y comercial segundo turno de la capital, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano.

Proveedora de alfombras

La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de AP SA era de solo de US$ 915.021, pero aún así Petropar quiso comprar diésel de esta compañía por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó. La petrolera rescindió el contrato porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento del contrato y además comunicó que no podía cumplir con la provisión del diésel porque ofertó un precio “irreal”.