Cámara Paraguaya de Carne anuncia lobby en Estados Unidos y pide al Gobierno un acompañamiento oficial

Desde la Cámara Paraguaya de Carne anuncian que intentarán hacer lobby en Estados Unidos para que no se sancione la anulación de la importación del producto paraguayo que fue aprobado por el Senado del país norteamericano. No obstante, señalan que las gestiones para que dicha iniciativa no se concrete deben partir del Gobierno nacional, a través de Cancillería.