Cooperativas del agro expresan inquietudes

“Para nosotros estos espacios son muy importantes, porque nos dan la oportunidad de hablar presencialmente con los directivos de las cooperativas, de renovar vínculos y buscar soluciones; son lo que llamamos visitas preasamblearias, ya que la próxima asamblea de la Fecoprod se realizará el 16 de abril y esta actividad nos ayuda a poner al tanto a todas nuestras cooperativas socias. En la mayoría de los casos conversamos con los miembros del consejo de administración, de la junta de vigilancia, con gerentes”, empezó diciendo el titular de la Fecoprod.

Preocupaciones de cooperativas

A la consulta de qué es lo que más le mencionan los directivos de las cooperativas como preocupación, el ingeniero Fast respondió: “Realmente son varias las preocupaciones que nos mencionaron los directivos de las cooperativas, y en su mayoría tienen que ver con la necesidad de seguridad de la propiedad privada; también hay problemas de abigeato, y lo que actualmente están sufriendo las cooperativas de producción y los socios tiene que ver con el robo de camiones que llevan granos; y es que en las últimas semanas se da este problema que perjudica enormemente a todos, a esto se suma como preocupación el tema restricciones que quiere imponer la Unión Europea con su Ley 1115″.

Robo de camiones

“Estamos convencidos que esto no es una cuestión de dos o tres ladrones que se juntan, esto prácticamente es algo organizado, son bandas que actúan y que conocen los movimientos y se mueven entre departamentos sin ningún control, realmente es un problema. La primera cosa que pedimos a un gobierno siempre es seguridad, pero solo algunas veces encontramos eco, luego desaparecen y creemos que esto debe ser constante”, explicó.

A qué apuntan este año

“Siempre trabajamos en tres áreas, y la primera es la idea cooperativa que se basa en la confianza, en la cooperación, en el trabajo, en solucionar problemas de una manera conjunta que nosotros como individuos tenemos, y eso siempre lo vamos a respetar y respaldar; también vamos a defender al sector productivo y no solo a los miembros de Fecoprod, sino al sector productivo como todo, y también vamos a defender a los pequeños productores, y como ejemplo te puedo decir que la ayuda del Estado no llega y nosotros como cooperativas llegamos a 20.000 pequeños productores en 12 departamentos, y esos no son socios de la Fecoprod. Por último, buscaremos siempre el desarrollo rural de todos”, finalizó.