El aeropuerto está cada vez peor: ya ni siquiera funciona el aire acondicionado

Los usuarios del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de nuevo se quejaron de las pésimas instalaciones de la terminal aérea, que desde hace varias semanas ya no cuenta ni con un sistema de aire acondicionado que funcione, según lamentaron en las redes sociales.

Además, denunciaron la evidente saturación de pasajeros, que deben formar largas filas para embarcarse en sus vuelos. El “aeropuerto ‘internacional’ Silvio Pettirossi sin AA (aire acondicionado). Cientos de pasajeros formando extensa colas. La peor, la del área de embarque. La puerta de entrada al país que pretende el ‘grado de inversión’. No sé qué es peor. No tener idea de solución o saberla y no hacerla”, publicó en su cuenta de X el usuario Sebastián Acha.

Aeropuerto “internacional” Silvio Pettirossi. Sin AA. Cientos de pasajeros formando colas interminables. La peor: la del área de embarque. La puerta de entrada al país que desea “grado de inversión”. No sé qué es peor. No tener idea de solución o saberla y no hacerla pic.twitter.com/rkAjBliibw — Sebastián Acha (@SebAcha) April 7, 2024

Otro de los pasajeros añadía que “no hay wifi, los baños son un asco, las escaleras mecánicas no funcionan, los de migraciones apenas hilan las palabras del español; pedirles un fluido inglés ya es mucha pretensión”.

Problema de climatización se solucionaría en quince días

El director de aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, señaló que en este momento están con “un proceso de cambio de aire” y que los equipos que tienen “no dan abasto”. En est sentido agregó que “de aquí en 15 días más ya vamos activar el nuevo equipo”.

En enero último, el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, informó que este año se definirá cómo se financiará la construcción del nuevo aeropuerto Silvio Pettirossi, que construirán al lado de la vieja terminal (zona norte).

El funcionario resaltó que la ejecución del plan, cuyo diseño final está culminado y la denominan “terminal 2″, podría concretarse a través de la Ley N° 5102. de Alianza Público-Privada (APP). Es decir, con inversión privada, u otra modalidad de financiación, que en este momento el gobierno está analizando, indicó.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la Ing. Claudia Centurión, ya presentó en noviembre del año pasado la construcción del nuevo aeropuerto en su cartera de proyectos, l hecho que hace suponer que lo ejecutarían vía de la APP, como ya se intentó durante el Gobierno de Cartes, ya que esta institución debe administrar este tipo de concesiones.