Intentarán que Paraguay no pierda mercado de UE

El pasado martes por la noche se dio a conocer el decreto 1541, por el cual el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como coordinador de “las tareas tendientes a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental que garanticen la competitividad y acceso pleno de los bienes y productos paraguayos en los mercados internacionales”.

A través del mismo decreto, se creó el grupo de ministerios “para el desarrollo de la plataforma de trabajo de trazabilidad socioambiental”, compuesto por el MIC y los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de Relaciones Exteriores. Además, se autorizó al MIC a “incorporar a otras instituciones públicas o privadas” para que formen parte de los grupos de trabajo.

El considerando del decreto 1541 hace referencia a que “en los últimos meses se han mantenido diversas reuniones interinstitucionales para analizar las implicancias de las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por importantes mercados extranjeros, mediante las que se eleva la rigurosidad de los estándares requeridos” en esa materia. Si bien no menciona taxativamente el reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), que comienza a regir desde el 1 de enero de 2025 para todos los países que comercien con dicho bloque, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, confirmó a ABC que lo que se busca es cumplir con las nuevas exigencias, a través de una coordinación entre sectores público y privado.

Exigencias socioambientales para siete materias

El reglamento UE Nº 1115/2023 establece exigencias socioambientales a todos los países que exportan carne bovina, soja, cacao, café, palma aceitera, caucho o madera a esa región. Los importadores de los 27 países europeos son los sujetos de dicha norma y ellos deben demostrar que los bienes que introducen a ese mercado no provengan de parcelas que hayan sido deforestadas ni hayan sufrido degradación ambiental -desde el 1 de enero de 2021 en adelante-; además, que se hayan respetado derechos de pueblos orginarios y laborales, así como cumplido con la legislación local pertinente en todas estas materias.

Si bien los certificados de los países productores de dichas materias no serán tomados como válidos ante la UE como prueba de cumplimiento de las exigencias, ya que esa tarea la debe hacer el importador europeo, desde este bloque han explicado que todo suma. Por eso en Paraguay buscan crear una “plataforma de trabajo de trazabilidad socioambiental”. El Gobierno aún no explicó cómo será exactamente el mecanismo para demostrar la trazabilidad de los productos, principalmente en el rubro soja, donde esta tarea será más complicada que en el sector de la carne.

Se debe buscar mecanismo, “aunque no nos guste”

“Nosotros necesitamos exportar, tenemos que de alguna manera ponernos las pilas. Paraguay tiene condiciones demasiado ventajosas para poner sobre la mesa”, afirmó ayer a ABC Cardinal el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Dijo que Paraguay debe trabajar en estas cuestiones, aunque no nos guste, porque no queremos perder un mercado tan importante. “Peor sería que nosotros no digamos nada y esto entre en reglamentación. Tenemos que sentarnos a hablar, aunque no nos guste”, dijo.