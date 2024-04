Exclusión de Zavala en elecciones de ARP es una “aberración” y una “chicana barata”, según ganadero

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado y ganadero Felino Amarilla habló sobre la exclusión del exsenador Fidel Zavala, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de la elección de las próximas autoridades de ese gremio ganadero por falta de “antigüedad acumulada”, algo que el letrado calificó como una “chicana barata”.

Zavala fue excluido de integrar una de las listas que pugnarán en la asamblea general de la ARP el próximo domingo, con el argumento - según explicó Amarilla – de que este perdió su antigüedad como miembro del gremio por “no uso” cuando pidió licencia como miembro para formar parte del Senado en el periodo 2018-2023.

“Es una aberración, el no uso de un derecho no suspende el ejercicio del derecho”, dijo el abogado, y agregó que “Fidel, igual que su familia está en la ganadería desde el año 1550. Los Zavala vinieron hace más de 500 años y no tienen muchas ganas de irse, lastimosamente”.

Dijo que la exclusión se debe a que “Fidel molesta, por su posición política a algún sector, político de la Rural (...). Fidel es un defensor irrestricto de la propiedad privada, defiende y pelea por lo que tiene dentro del respeto de la ley y la Constitución”.

“Intereses políticos sectarios”

Amarilla opinó que existe una “falta de representatividad” y una “disociación entre los intereses del asociado y la asociación” debido a que la ARP gradualmente se acomodó a los gobiernos de turno y dejó de “defender los intereses de la ganadería para convertirse casi en una institución pública burocrática que responde a intereses políticos sectarios”.

Insistió en que la Rural “tiene que ser un gremio en defensa de los intereses pecuarios, defender al productor, el achicamiento del Estado, la propiedad privada”.

“Los principios fundamentales (de la ARP) están desapareciendo por la creación de una nueva clase social, la burocracia”, agregó.

Señaló que en la actualidad “un criador de diez toros” puede formar parte de la Rural como miembro de una “asociación integrada” que tiene un voto al igual que “el que tiene un millón de cabezas”.

“Hay sectores hoy integrantes de la Rural que no son de la ganadería, que no tienen una hectárea de terreno, pero están porque tienen a su nombre cinco caballos que comen afrecho en el Jockey Club, no tienen el mismo interés que yo en defender cinco mil hectáreas de campo y porque están acceden a privilegios estatales”, subrayó. “Están destruyendo el gremio más antiguo del Paraguay”.