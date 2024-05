Economía subterránea subió al 47,1% del PIB y movió US$ 23.595 millones

El tamaño de la economía subterránea en Paraguay fue de US$ 23.595 millones en el 2023, según el reciente estudio realizado por la organización ProDesarrollo en conjunto con la Consultora Mentu y que fue presentado ayer en el Centro de Importadores del Paraguay (CIP). Son más de US$ 1.000 millones más que se movilizó en negro en comparación al año 2022, cuando se movió US$ 22.019 millones en la clandestinidad

El reporte también revela un fuerte impacto de la compra de productos de contrabando desde la Argentina en los resultado del último año, esto teniendo en cuenta la fuerte devaluación del peso que generaba un gran atractivo para el contrabando hormiga y a gran escala.

El estudio elaborado por ProDesarrollo y Mentu también incorpora datos de una encuesta sobre comportamiento del consumidor donde se puede apreciar que la práctica del contrabando está presente en todos los estratos socioeconómicos.

Durante la presentación de los datos, Sebastián Acha, directivo de ProDesarrollo, detalló que el incremento observado en el volumen de la economía subterránea se explica justamente por el aumento de la actividad informal fomentada por el contrabando en gran parte del 2023.

Explicó que este fenómeno del contrabando se incrementó por dos razones principales que son el aumento de precios (inflación local) y la depreciación de monedas de países vecinos, especialmente el peso argentino y que estos escenarios generaron un contexto que impulsaba a muchos agentes económicos a optar por compras en el segmento de la economía subterránea.

A nivel local los precios de consumo del hogar se han incrementado considerablemente, aunque esto no se refleja en el índice de la inflación general. No obstante, por segmentos se ha observado que el grupo de alimentos ha mantenido un nivel de aumento de precios cercano al 10% anual.

Referentes del sector empresarial mencionaron que se requiere más que una mesa sectorial para luchar contra el contrabando. Se precisa una institucionalidad más fuerte que lidere y castigue con fuerza a quienes fomentan esta actividad ilícita.

El flujo de dinero que se maneja en la clandestinidad es enorme, como ejemplo se mencionó el caso del millonario robo a cambistas informales en Ciudad del Este, quienes tenían gran cantidad de dinero en cajas de seguridad fuera del sistema financiero. Se presume que gran parte del negocio alimentaba el contrabando.

Economía subterránea, en todos los estratos sociales

En esta oportunidad, la presentación del estudio de Economía Subterránea también abordó una encuesta sobre comportamiento del consumidor, cuya explicación estuvo a cargo del economista Jorge Garicoche, gerente del área Economía de Mentu y miembro del equipo técnico de PRODesarrollo.

Según detalló este trabajo revela que el fenómeno de compra de productos de consumo de contrabando se hace presente en todos los estratos socioeconómicos, distinto a una percepción popular de que estas compras solo son realizadas por personas con bajos ingresos.

Otra situación que exponen los resultados de una encuesta efectuada en Asunción y Departamento Central es que las personas evalúan solamente el precio al momento de elegir entre comprar de un puesto formal o de uno informal con mercaderías de contrabando, incluso se dejan de lado parámetros claves de salubridad y seguridad.

Otra de las aristas abordadas en la encuesta es sobre las causas del contrabando, donde se les consultó a las personas el porqué recurren a esta práctica. La encuesta rebeló entre las principales razones los altos precios (inflación local), la falta de control, la posibilidad de tener ganancias, la evasión de impuestos y la percepción de falta de oferta de ciertos productos.

Sobre el punto, se propone acciones como apoyar la iniciativa de una ley anti contrabando, dar institucionalidad a esta lucha a través de la creación de una institución autónoma con capacidad de planificación y acción, e implementar una trazabilidad desde la aduana hasta el punto de venta final.