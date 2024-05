Empresarios perciben que industria de la construcción sigue creciendo

Empresarios de distintas partes del mundo se preparan para la Constructecnia 2024, que reunirá en Asunción a inversores que buscan negocios en Paraguay, atraídos por las condiciones macroeconómicas del país. También habrá presencia importante de las firmas locales, que apuestan a seguir creciendo en nuestro mecrado.

“El sector de la construcción en Paraguay se encuentra en un buen momento, con perspectivas de crecimiento y oportunidades para inversionistas y profesionales del rubro”, destacó el Ing. Guillermo Cáceres, director general de una firma destacada en la instalación de sistemas de prevención de incendios en edificios de gran altura. Recalcó que las empresas que trabajan principalmente con el sector privado mantienen una percepción de un crecimiento significativo en los últimos años y observan inversiones importantes en infraestructuras, con el aumento en la demanda de proyectos de construcción que, a su vez, siguen impulsando el desarrollo económico del país.

Con esta visión y el objetivo de concretar nuevos negocios y relaciones comerciales, más de 100 empresas y 800 marcas apostarán por estar presentes en la 24° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia. La exposición irá del 22 al 26 de mayo en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), de 10:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito, según informó la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Realizarán expovivienda y paseo de las obras en Constructecnia 2024

Escenario óptimo

Los expositores que estarán presentes concuerdan en que el escenario del rubro de la construcción es óptimo por múltiples factores. Por ejemplo, la industria se ve fortalecida con la introducción de nuevas técnicas de producción, la diversificación de productos y un alto potencial de expansión, destacó por su parte el Ing. Christian Moreno, de una metalúrgica especializada en chapas y rejillas galvanizadas. “Hay oportunidades para las empresas que buscan diversificar sus operaciones y alcanzar nuevos mercados”, refirió.

Asimismo, la buena salud del sector inmobiliario también atrae inversiones de países vecinos en el rubro de desarrollo de soluciones habitacionales. Las mismas están respaldadas también por la estabilidad de la moneda paraguaya y de las políticas macroeconómicas del país, indicó a su vez Judy Rodríguez, directora comercial de una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario. “La clase media, históricamente desatendida, ahora tiene acceso a más opciones en el mercado, lo cual es crucial para abordar el déficit habitacional actual”, puntualizó. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), dicho déficit orilla el millón de viviendas, principalmente cualitativo (casas que necesitan refacción y/o ampliación).

Lea más: El pavimento de hormigón toma fuerza como alternativa en obras

Caída de obras públicas

No obstante, si bien los referentes de las distintas empresas coinciden en el desarrollo continuo de la industria de la construcción en el sector privado, en lo que respecta al público, las obras siguen paradas y se siente la caída interanual. “Nos preocupa la escasez de proyectos de infraestructura pública, los cuales representan una gran parte de nuestra demanda”, explicó César López, gerente de márketing de una industria siderúrgica. Detalló que este sector invirtió más de US$ 30 millones en los últimos años, pero los nuevos equipos y tecnologías prácticamente no se están utilizando ya que el consumo no aumenta.

Recalcó que esperan que los proyectos de Obras Públicas avancen en los próximos meses y que impulsen la demanda. “Llevamos varios meses en un mercado donde el consumo de varillas laminadas en caliente se mantiene estancado, sin mostrar signos de crecimiento”, puntualizó.

Expositores del todo el mundo

Constructecnia, organizada por el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), mostrará los proyectos, productos y servicios del rubro de la construcción. Estarán expositores de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, EE.UU, España, Italia, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Uruguay entre otros, todos con objetivo de crear vínculos para desarrollar negocios en el país. Argentina participa con todo un pabellón de empresas.