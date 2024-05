Constructecnia 2024: La calidad debe ser clave en las rutas de hormigón para ganar confianza

Ayer inició oficialmente la “Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción” Constructecnia 2024, que se desarrollará hasta este domingo 26 de mayo en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), de 10:00 a 21:00. La exposición cuenta con varias novedades y el acceso es gratuito para toda la ciudadanía.

Durante el panel debate “pavimentos de hormigón desafíos y oportunidades”, que se realizó en el primer día de la feria, los profesionales del sector de la construcción debatieron sobre las ventajas de la implementación de este sistema de construcción en las carreteras, pues con la reciente reglamentación de la Ley N° 5841/17, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) estará obligado a construir rutas cemento nacional.

El Ing. Sergio Gavilán destacó durante su intervención que el principal desafío será la construcción de carreteras de hormigón que funcionen, ya que se habla mucho de su durabilidad, pero que esto solo se logrará si se hacen bien. Asimismo, los gremios del sector de la construcción que participaron del debate coincidieron en que la calidad de las rutas de cemento será la clave para ganar la confianza de la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Industria y Comercio destaca repunte de la construcción, que orilla el 5%

“Hay que poner hincapié que se tiene que hacer bien, eso es lo más importante. O sea, el pavimento de hormigón funciona bien, pero hay que hacerlo bien, pues si lo hacemos mal igual va a tener problemas. No es que porque sea pavimento de hormigón ya no va a tener problemas, ya que puede ser un dolor de cabeza si se construye mal. Por ejemplo, no hay que hacer un espesor innecesario”, expresó el experto.

Por otro lado, destacó que “se debe tener un apoyo de ingeniería fuerte para que sea de calidad, económico y duradero”, con un buen diseño. En este sentido, indicó que el país está preparado profesionalmente para comenzar a construir rutas de cemento.

“Nosotros tenemos capacidad profesional para hacer el mismo control de calidad de lo último que se está haciendo en Estados Unidos en materia de pavimento de hormigón. Tenemos la tecnología, tenemos los equipos, los conocimientos”, resaltó.

Empresas deberán invertir en tecnología y ganar experiencia

En cuanto a la tecnología, mencionó que las constructoras del país deberán invertir en tecnología, en la adquisición de las máquinas especiales, para avanzar con las rutas de hormigón. Manifestó que estos equipos tienen un valor entre uno a dos millones de dólares, pero que también las constructoras se pueden aliar con constructoras de la región, que ya cuentan con estos equipos y además tienen la experiencia en este tipo de obras.

Al mismo tiempo, enfatizó que se puede comenzar a implementar en barrios pequeños, donde las calles son angostas, para luego ir avanzando en las rutas nacionales. “Se puede comenzar a implementar en pequeños barrios, donde se tienen calles muy angostas. En estos lugares el pavimento de hormigón puede ser una solución involucrando a la gente local, con capacitaciones y asistencia técnica. Se puede llevar adelante un proyecto que hace un mejoramiento del aspecto social, medioambiental, de dar trabajo a la gente”, expresó.

Lea más: Mañana inicia la feria Constructecnia 2024 con varios atractivos

Además de la durabilidad, el experto citó otras ventajas de este tipo de caminos como una menor distancia de frenado, mejor visibilidad y economía de energía y reducción media de 45% consumo iluminación pública. Asimismo resaltó que por cada dólar invertido retornan tres en la economía de costo operacional y que un camión pesado economiza 18% de costo operacional cada 100 Km de trayecto.

Al mismo tiempo, destacó que la industria nacional (INC, Yguazú y Cecon) está preparada para atender la demanda cuando se implementen las rutas de hormigón, ya que producen más o menos 2.200 toneladas al año y el consumo nacional está en 1.600 toneladas.

Varias empresas participan

Con 300 stands, 130 empresas expositoras, 50 firmas extranjeras, 800 marcas presentes y 50.000 metros cuadrados de exposición, inició ayer Constructecnia 2024. Como parte importante del evento se habilitó el pabellón internacional, con importantes marcar extranjeras que están presentando diferentes productos para los constructores. También iniciaron los eventos simultáneos como conferencias magistrales y además se prevén otras actividades como la rueda de negocios. Asimismo, ya están a la vista de los visitantes una galería de arte, exposición artística de artesanos y varias novedades más.